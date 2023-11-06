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Россия откроет новую военную базу, которая станет проблемой для всей Европы

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Главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и заместитель министра обороны России Юнус-бек Евкуров встречаются на неизвестном военном объекте в России, 26 сентября 2023 года.
Главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и заместитель министра обороны России Юнус-бек Евкуров встречаются на неизвестном военном объекте в России, 26 сентября 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

Москва ведет переговоры с властями Ливии об открытии военной базы на Средиземном море. Источники Bloomberg в руководстве США говорят о серьезной обеспокоенности за безопасность стран Евросоюза.

Россия и самопровозглашенные власти Ливии работают над соглашением по созданию военной базы РФ на берегу Средиземного моря. Анонимные источники агентства Bloomberg сообщают, что переговоры стартовали в сентябре после встречи Путина с лидером тех, кто контролирует восток Ливии - Халифой Хафтаром.

Россия намерена получить право на постоянное размещение своих военных кораблей в порту Тобрук, который находится всего в 300 километрах от греческого острова Крит и в 900 километрах от побережья Италии. Пока у России есть только одна военно-морская база в Средиземном море - в сирийском Тартусе.

Источники агентства отмечают, что для использования ливийского порта российскими военными, необходима модернизация портовой инфраструктуры.

Бывший специальный представитель США в Ливии Джонатан Уинер считает, что администрация США «очень серьезно» относится к этой угрозе.

«Не допустить Россию в Средиземное море было ключевой стратегической задачей: если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом», - уверен Уинер.

Bloomberg напоминает, что 79-летний Хафтар контролирует многие крупные нефтяные объекты в Ливии. Страна входит в ОПЕК и обладает примерно 40% запасов нефти Африки.

По словам людей, близких к самопровозглашенной Ливийской национальной армии Хафтара от России нужны системы ПВО для защиты от соперничающих с ним в Триполи сил, которые поддерживаются турецкими военными.

«Хафтару также нужна подготовка пилотов ВВС и спецназа. В обмен на это несколько авиабаз, которые в настоящее время занимают военизированные формирования Вагнера, будут модернизированы для размещения российских войск», - сообщает издание.

Авиабазы в Ливии в последние годы облюбовали боевики ЧВК «Вагнер», которые пришли в эту часть Африки и активно занялись нефтеэкспортом после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

Евгений Пригожин в Африке незадолго до гибели в авиакатастрофе.
Евгений Пригожин в Африке незадолго до гибели в авиакатастрофе. Фото: ekraanikuva

После смерти Евгения Пригожина Минобороны РФ планомерно берет под контроль деятельность его боевиков в Африке. Bloomberg отмечает, что проделанная «Вагнер» работа по продвижению интересов Кремля в Африке и на Ближнем Востоке позволила Москве быстро нарастить свои зарубежные военные активы.

«Москва также стремится создать военно-морскую базу на Красном море в Судане, которая обеспечит ей постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову, хотя гражданский конфликт в этой стране может отложить эти планы», - добавляет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что встреча Хафтара с Путиным 28 сентября, стала прорывом для ливийского генерала, ведь в 2020 году Путин отказался от личной встречи. За переговорами Хафтара с Москвой последовала серия визитов высокопоставленных лиц Вашингтона в Ливию, которые пытались убедить Хафтара изменить курс на сближение с Россией, утверждает Bloomberg. Сближение с Москвой отдаляет перспективы примирения в Ливии.

США не могут оказывать военную помощь Хафтару после его попытки победить поддерживаемую Турцией другую власть в Ливии, которая сидит в Триполи, и у Хафтара, которому важно сохранить свою армию, не остается иного выбора, кроме как держаться за Россию в плане военного сотрудничества, добавляют эксперты Bloomberg.

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