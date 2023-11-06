Россия откроет новую военную базу, которая станет проблемой для всей Европы

Россия и самопровозглашенные власти Ливии работают над соглашением по созданию военной базы РФ на берегу Средиземного моря. Анонимные источники агентства Bloomberg сообщают, что переговоры стартовали в сентябре после встречи Путина с лидером тех, кто контролирует восток Ливии - Халифой Хафтаром.

Россия намерена получить право на постоянное размещение своих военных кораблей в порту Тобрук, который находится всего в 300 километрах от греческого острова Крит и в 900 километрах от побережья Италии. Пока у России есть только одна военно-морская база в Средиземном море - в сирийском Тартусе.

Источники агентства отмечают, что для использования ливийского порта российскими военными, необходима модернизация портовой инфраструктуры.

Бывший специальный представитель США в Ливии Джонатан Уинер считает, что администрация США «очень серьезно» относится к этой угрозе.

«Не допустить Россию в Средиземное море было ключевой стратегической задачей: если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом», - уверен Уинер.

Bloomberg напоминает, что 79-летний Хафтар контролирует многие крупные нефтяные объекты в Ливии. Страна входит в ОПЕК и обладает примерно 40% запасов нефти Африки.

По словам людей, близких к самопровозглашенной Ливийской национальной армии Хафтара от России нужны системы ПВО для защиты от соперничающих с ним в Триполи сил, которые поддерживаются турецкими военными.