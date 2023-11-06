Эстония отнесена к регионам с самым высоким уровнем заболеваемости рассеянным склерозом. У нас этот уровень выше, чем в Латвии и Литве. Чтобы проанализировать бремя этой болезни для человека и общества, а также лучше понять причины и последствия заболевания, фармацевтическая компания Roche при поддержке Эстонского общества неврологов и нейрохирургов и Эстонского общества рассеянного склероза подготовит в ноябре публикацию исследования на эту тему.
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Эстонию отнесли к числу стран с очень высоким уровнем распространения тяжелого заболевания
В Эстонии все чаще диагностируется рассеянный склероз. По данным Международной федерации рассеянного склероза, на каждые 100 000 человек в Эстонии этим заболеванием страдает 113 человек, и по этому показателю Эстония относится к регионам с самой высокой заболеваемостью. Чаще всего рассеянным склерозом болеют люди в возрасте 20-40 лет, то есть в наиболее трудоспособном возрасте. Без адекватного лечения эта болезнь снижает качество жизни пациентов, трудоспособность, возможности вести активный образ жизни, приводит к инвалидности и, следовательно, нередко ведет к утрате трудоспособности.