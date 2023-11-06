Эстонию отнесли к числу стран с очень высоким уровнем распространения тяжелого заболевания

В Эстонии все чаще диагностируется рассеянный склероз. По данным Международной федерации рассеянного склероза, на каждые 100 000 человек в Эстонии этим заболеванием страдает 113 человек, и по этому показателю Эстония относится к регионам с самой высокой заболеваемостью. Чаще всего рассеянным склерозом болеют люди в возрасте 20-40 лет, то есть в наиболее трудоспособном возрасте. Без адекватного лечения эта болезнь снижает качество жизни пациентов, трудоспособность, возможности вести активный образ жизни, приводит к инвалидности и, следовательно, нередко ведет к утрате трудоспособности.