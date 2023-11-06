Золото и бронза! Эстонские дзюдоисты успешно выступили на чемпионате мира

Лучше всех выступили ветераны: Сергей Мармелюк стал чемпионом мира в возрастной категории М3 до 90 кг.

В первом раунде наш дзюдоист обыграл бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира по дзюдо Фабиана Ванхоллебеке (Бельгия), в четвертьфинале победил грузинского борца Лашу Микаберидзе.

Полуфинал с Фавазом Аленцем, представлявшим Кувейт, оказался самым сложным и продолжительным в соревновании, здесь не было недостатка в атаках, штрафах и напряжении. Равный матч перешёл в овертайм, где соперник из-за темпа Мармелюка допустил ошибку, что помогло нашему спортсмену выйти в финал.

В матче за золото Мармелюк обыграл поляка Давида Юркевича.

Однако это была не единственная медаль, которую завоевали наши спортсмены в Абу-Даби: Виктория Зубкова завоевала бронзовую медаль в возрастной группе F2 и весе -63 кг.

В то же время на чемпионате Европы во Франции соревновались наши лучшие взрослые дзюдоисты Вильяр Липард, Антс-Оскар Пертельсон (оба -66 кг) и Клен-Кристофер Кальюлайд (-90 кг).

В первом раунде Липард встретился с австрийцем Флорианом Доппельхаммером. Наш дзюдоист практически сразу взял под контроль ход матча и, постоянно атакуя, незаметно отдал сопернику три штрафа, что и завершило поединок в пользу Липарда.

Во втором раунде Липард встретился с занимающим четвертое место в мировом рейтинге прошлогодним чемпионом Европы Богданом Ядовым (Украина). Соперники были равны по силам и схватка оказалась весьма напряженной, но в итоге наш борец проиграл.

Липард, который в настоящее время продолжает выступать в младшей возрастной группе, занял, таким образом, 9-е место во взрослом чемпионате Европы. «Цель-минимум, с которой я ехал на соревнования, выполнена. Я этим точно не буду удовлетворен, потому что чувствую, что могу составить конкуренцию лучшим дзюдоистам Европы. Будем двигаться дальше к следующим целям», - рассказал он.