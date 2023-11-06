Гражданин Эстонии попался в аэропорту Цюриха с шестью килограммами кокаина

Прибывший из Сан-Паулу 50-летний мужчина использовал аэропорт Цюриха в качестве транзита и планировал сесть на самолет, направлявшийся в Дюссельдорф, сообщила кантональная полиция Цюриха.

В ходе проверки багажа полицейские обнаружили, что в десяти упаковках с десертами была не еда, а белый порошок, который, согласно результатам экспресс-теста, оказался кокаином. Всего в багаже этого пассажира было шесть килограммов кокаина.