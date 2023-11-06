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Гражданин Эстонии попался в аэропорту Цюриха с шестью килограммами кокаина

Rus.Postimees
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Аэропорт.
Аэропорт. Фото: Fabrice Coffrini / AFP / Scanpix

В субботу швейцарская полиция обнаружила в аэропорту Цюриха в багаже прибывшего из бразильского Сан-Паулу гражданина Эстонии шесть килограммов кокаина. На время досудебного расследования его взяли под стражу.

Прибывший из Сан-Паулу 50-летний мужчина использовал аэропорт Цюриха в качестве транзита и планировал сесть на самолет, направлявшийся в Дюссельдорф, сообщила кантональная полиция Цюриха. 

В ходе проверки багажа полицейские обнаружили, что в десяти упаковках с десертами была не еда, а белый порошок, который, согласно результатам экспресс-теста, оказался кокаином. Всего в багаже этого пассажира было шесть килограммов кокаина.

Конфискованные у гражданина Эстонии наркотики отправили на дополнительную экспертизу, его самого отвезли в тюрьму Цюриха.

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