Советы медиков: как заметить симптомы рака на самых ранних стадиях

В Эстонии каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина заболевают раком к 75-летнему возрасту. Знание своих генетических рисков является одним из необходимых условий для раннего выявления рака. Доктор Пеэтер Падрик, онколог и основатель компании Antegenes, и Каспар Ратник, руководитель по развитию SYNLAB Eesti, рассказывают о возможностях профилактики и раннего выявления рака.
«Рак характеризуется бесконтрольным размножением и распространением опухолевых клеток в организме. В здоровых тканях и органах клетки делятся регулируемым образом, то есть старые или поврежденные клетки заменяются новыми, но в случае опухолей процесс размножения клеток нарушается, и организм не в состоянии справиться с этим, - пояснил доктор Петер Падрик. - В случае рака речь не идет о каком-то одном заболевании, рак может развиваться из клеток разных органов, и в случае каждого органа это является, по сути, отдельным заболеванием», - добавил врач.