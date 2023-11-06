Советы медиков: как заметить симптомы рака на самых ранних стадиях

«Рак характеризуется бесконтрольным размножением и распространением опухолевых клеток в организме. В здоровых тканях и органах клетки делятся регулируемым образом, то есть старые или поврежденные клетки заменяются новыми, но в случае опухолей процесс размножения клеток нарушается, и организм не в состоянии справиться с этим, - пояснил доктор Петер Падрик. - В случае рака речь не идет о каком-то одном заболевании, рак может развиваться из клеток разных органов, и в случае каждого органа это является, по сути, отдельным заболеванием», - добавил врач.

«В средствах массовой информации много говорят о различных формах рака и их последствиях, и, увы, людям приходится рассказывать истории из собственного опыта или из опыта своих близких. Конечно, это вызывает у человека желание предотвратить рак и оценить риск развития рака», - сказал Каспар Ратник. Он добавил, что для профилактики и раннего выявления распространенных форм рака, таких как рак шейки матки, молочной железы и кишечника, в Эстонии хорошо работают общегосударственные скрининговые программы, внедрение которых явно снижает смертность от рака. «Но процент людей, участвующих в этих исследованиях, мог бы быть выше», - призвал Ратник всех принимать участие в тестах.