На эстонской границе задержали гражданина экзотического государства

В субботу, 4 ноября, на кордоне Пиуза зафиксировали перемещение двух человек в приграничном районе Сетумаа. Команда заставы Пиуза выявила возможное место незаконного пересечения границы и задержала людей, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаской префектуры.