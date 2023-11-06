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На эстонской границе задержали гражданина экзотического государства

BNS
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Район пограничного кордона Пиуза.
Район пограничного кордона Пиуза. Фото: Eero Vabamägi

Эстонские пограничники в конце прошлой недели задержали на эстонско-российской контрольной линии двух нелегалов.

В субботу, 4 ноября, на кордоне Пиуза зафиксировали перемещение двух человек в приграничном районе Сетумаа. Команда заставы Пиуза выявила возможное место незаконного пересечения границы и задержала людей, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаской префектуры.

Было установлено, что границу нелегально пересекли гражданин Народной Республики Бангладеш и лицо неизвестного гражданства, обоих доставили на кордон Пиуза для выяснения обстоятельств. Оба задержанных подали ходатайства о международной защите.

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