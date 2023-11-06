На эстонской границе задержали гражданина экзотического государства

Эстонские пограничники в конце прошлой недели задержали на эстонско-российской контрольной линии двух нелегалов.
В субботу, 4 ноября, на кордоне Пиуза зафиксировали перемещение двух человек в приграничном районе Сетумаа. Команда заставы Пиуза выявила возможное место незаконного пересечения границы и задержала людей, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаской префектуры.
Было установлено, что границу нелегально пересекли гражданин Народной Республики Бангладеш и лицо неизвестного гражданства, обоих доставили на кордон Пиуза для выяснения обстоятельств. Оба задержанных подали ходатайства о международной защите.