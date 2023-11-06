Этого человека подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений: вы знаете, где он прячется?

В четверг, 2 ноября, в 13:59 вблизи автобусной остановки «Лийва» на шоссе Рийа в Пярну между двумя мужчинами произошел вербальный и физический конфликт. Один из его участников, 32-летний мужчина, серьезно пострадал и был доставлен в больницу. Второй человек покинул место происшествия.

«К настоящему моменту полиция собрала доказательства, которые указывают на то, что в нанесении тяжких телесных повреждений 32-летнему мужчине есть основания подозревать 22-летнего Данеро Монака», – сказала руководитель производственной группы Пярнуского полицейского участка Анна Кристийна Лятт.

Полиция разыскивает его и просит всех, кто видел Данеро или кто располагает информацией о его местонахождении, сообщать об этом по адресу anna-kristiina.latt@politsei.ee. Молодой человек среднего телосложения, рост около 175 см.