Власти Таллинна – Партии Реформ: рост зарплаты учителей тормозится государством

Партия реформ предложила Таллинну уже в этом году повысить минимальную зарплату воспитателей детских садов и педагогов общеобразовательных школ на 200 евро в месяц за счет второго дополнительного бюджета столицы.

По словам Юргенсона, члена Центристской партии, это предложение само по себе приветствуется, и Таллинн полностью поддерживает повышение заработной платы работникам образования, но в первую очередь это все равно обязанность государства. «В связи с этим Партия реформ должна посмотреть в зеркало и найти средства для повышения зарплат работников образования в государственном бюджете. Если бы правительство во главе с Партией реформ не замедлило рост заработной платы работников образования и смогло бы подумать над проблемой по существу, то сегодня мы не оказались бы в ситуации, когда кризис с зарплатами учителей пошатнул устойчивость высококачественного образования в нашей стране», - сказал Юргенсон.

По его словам, сфера образования является приоритетом Таллинна, поэтому город последовательно корректирует ставки заработной платы работников образования. В отличие от правительства, Таллинн в 2023 году повысил минимальную ставку заработной платы для работников образования: зарплаты учителей и вспомогательных специалистов в муниципальных детских садах и школах по интересам в этом году выросли на 24 процента, напомнил Юргенсон.