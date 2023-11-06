Власти Таллинна – Партии Реформ: рост зарплаты учителей тормозится государством

Если фракция Партии реформ в горсобрании Таллинна считает, что мэрии следует изыскать дополнительные деньги из дополнительного бюджета города для повышения зарплат учителей, то вице-председатель горсобрания Марек Юргенсон (Центристская партия) напоминает, что именно решения возглавляемого реформистами правительства Эстонии тормозят рост зарплат педагогов.
Партия реформ предложила Таллинну уже в этом году повысить минимальную зарплату воспитателей детских садов и педагогов общеобразовательных школ на 200 евро в месяц за счет второго дополнительного бюджета столицы.
По словам Юргенсона, члена Центристской партии, это предложение само по себе приветствуется, и Таллинн полностью поддерживает повышение заработной платы работникам образования, но в первую очередь это все равно обязанность государства. «В связи с этим Партия реформ должна посмотреть в зеркало и найти средства для повышения зарплат работников образования в государственном бюджете. Если бы правительство во главе с Партией реформ не замедлило рост заработной платы работников образования и смогло бы подумать над проблемой по существу, то сегодня мы не оказались бы в ситуации, когда кризис с зарплатами учителей пошатнул устойчивость высококачественного образования в нашей стране», - сказал Юргенсон.
По его словам, сфера образования является приоритетом Таллинна, поэтому город последовательно корректирует ставки заработной платы работников образования. В отличие от правительства, Таллинн в 2023 году повысил минимальную ставку заработной платы для работников образования: зарплаты учителей и вспомогательных специалистов в муниципальных детских садах и школах по интересам в этом году выросли на 24 процента, напомнил Юргенсон.
«В отличие от Тарту, руководимого Партией реформ, в таллиннских детских садах плата за место не взимается, начиная со второго ребенка. Таллинн также поддерживает семьи, покрывая расходы на питание в детских садах. В течение многих лет государство не считало необходимым повышать финансирование школьных обедов. Один евро на день обучения ребенка - это, мягко говоря, бесит. Какие нечеловеческие усилия требуются от руководителей учебных заведений, чтобы найти поставщиков в сфере общепита, которые при сегодняшних ценах смогли бы предложить пищу детям за такое финансирование», - продолжил Юргенсон.
По его словам, особенно печалит тот факт, что, к сожалению, для некоторых молодых людей школьный обед является единственным приемом горячей пищи в день. «К сожалению, бесплатное школьное питание сегодня зависит от возможностей самоуправления, и на данный момент я рад сообщить, что Таллинн является одним из тех самоуправлений, которые нашли дополнительные средства на школьное питание», - сказал Юргенсон, добавив, что Таллинн в последний раз увеличивал финансирование школьных обедов в январе 2023 года. Для учащихся основных школ и гимназистов в Таллинне обеды по-прежнему будут бесплатными. Город также продолжает инвестировать в ремонт детских садов и школьных зданий.
По мнению Юргенсона, к сожалению, усилия одного муниципалитета не могут помочь стране в целом, а потому начинать надо с государства и с госбюджета. «Повышение заработной платы педагогов крайне необходимо для обеспечения качественного образования для всех детей и молодежи в Эстонии. Таллинн уделяет приоритетное внимание детям и педагогам. Я также призываю Партию реформ ценить и защищать педагогов, а также детей и молодежь. Правительство могло бы как можно скорее сообщить позитивные новости о том, что пятничная забастовка не состоится», - добавил Юргенсон.