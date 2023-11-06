Чемпион по боксу избил студента, а затем устроил стрельбу, ранив четырех человек

Иванов, на счету которого есть даже победа на чемпионате Европы 2013 года, является достаточно известным боксером-любителем. К сожалению, он известен не только своими спортивными достижениями, но и скандалами.

Например, несколько лет назад он в поезде избил своего коллегу Бассира Мирсиябова. Сейчас произошел еще один весьма серьезный инцидент, за который 37-летнему спортсмену грозит тюремное заключение.

СМИ сообщают, что очень пьяный Иванов подошел к двум вышедшим покурить посетителям ресторана и попросил угостить его сигаретой. При этом он облокотился на одного из собеседников. Его несколько раз попросили снять руку, но вместо этого Иванов бросился в драку. Он нанес своей жертве серьезные травмы – у пострадавшего в трех местах сломан нос, травмирована почка, смещена лицевая кость.

На помощь бросились охранники, но Иванов достал пистолет и открыл стрельбу, ранив четырех человек.

В Федерации бокса России жёстко отреагировали на инцидент: «Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации».