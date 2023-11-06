Обнаруженное во время учений тело опознано: это пропавший мужчина из Рапламаа

В начале сентября во время учений резервисты обнаружили тело человека в районе карьера Вяо в Ласнамяэ. Департамент полиции и погранохраны (PPA) установил, что это был пропавший летом в Рапламаа 80-летний Рейн.
«На теле не было обнаружено никаких следов насилия», - говорится в заявлении PPA.
Мужчина пропал в июле, когда обеспокоенные родственники обратились в Центр тревоги. Через несколько дней после исчезновения он был заснят на камеру в Таллинне, когда садился в городской автобус в районе Маяка. Полиция обратилась к СМИ с просьбой помочь в поисках мужчины.
Тело было обнаружено резервистами, участвующими в учениях Ussisõnad, в Ласнамяэ, недалеко от карьера Вяо, около 11 часов утра 7 сентября. «В ходе экспертизы будет установлена причина смерти мужчины. Информация о обожженном теле не соответствует действительности», - пресс-секретарь полиции Бритта Сепп.
Выражаем соболезнования родным и близким!