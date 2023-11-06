Обнаруженное во время учений тело опознано: это пропавший мужчина из Рапламаа

Мужчина пропал в июле, когда обеспокоенные родственники обратились в Центр тревоги. Через несколько дней после исчезновения он был заснят на камеру в Таллинне, когда садился в городской автобус в районе Маяка. Полиция обратилась к СМИ с просьбой помочь в поисках мужчины.