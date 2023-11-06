Скончался бывший член Рийгикогу

С 1960 по 1995 год Лепс работал на нескольких должностях в системе МВД Эстонской ССР, в конце 1980-х – в начале 1990-х годов был сотрудником Управления по борьбе с преступностью Эстонской ССР, а в 1991 году – членом правительственной комиссии по ликвидации КГБ.

C 1992 по 1994 год он был заместителем руководителя экспертной группы по законопроектам, вытекающих из Конституции Эстонской Республики. Член Государственной комиссии по расследованию репрессивной политики оккупационных сил с момента ее формирования в 1992 году и до прекращения ее деятельности в 2005 году. Он первым раскрыл секретные данные о преступности в СССР.

Лепс был членом Рийгикогу с 1995 по 2003 год и членом административного совета района Нымме города Таллинна в 1993-1996, 1999-2002 и 2006-2013 годах.