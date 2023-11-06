Министр: будущее общественного транспорта – единый билет и согласованный график

Мы должны исходить из потребностей людей и осуществлять изменения в сотрудничестве с центрами общественного транспорта и органами местного самоуправления. Например, таким образом было решено, что уже с ноября можно уплотнить паромное сообщение между большими островами - Сааремаа и Хийумаа, поскольку местные жители хотят путешествовать в обоих направлениях и утром, и вечером. Мы уже можем постепенно внедрять такие изменения.

Улучшение мобильности является приоритетом для нынешнего правительства

Для повышения мобильности уже многое сделано или решено. В течение следующих четырех лет Elron приобретет 16 новых электропоездов. Благодаря этому поезда будут ходить чаще и в них будет больше места для людей. Также планируется возможность создания железнодорожного сообщения с Ригой для Тарту и Выру, ведется подготовка к восстановлению движения поездов из Таллинна в Хаапсалу и в Пярну. Такая сеть железнодорожных линий внесла бы значительный вклад в развитие эстонских регионов и в передвижение людей.

В начале 2024 года Министерство регионов и сельского хозяйства представит концепцию того, как в будущем может выглядеть объединяющая уезды организация общественного транспорта в Эстонии. Самое главное - сделать всю поездку комфортнее и быстрее для пассажира. Для этого необходимо улучшить доступность остановок общественного транспорта, обеспечить разумное время на пересадку, уплотнить графики и при необходимости создать новые маршруты.

На фоне всего этого давно ожидалось, что в Эстонии будет создана единая билетная система, при которой человек сможет путешествовать как в поезде, так и в автобусе по одному билету. Для этого планируется разработать программное обеспечение для единой билетной системы, и, в том числе, создать приложение-планировщика путешествий, которое бы учитывало разные виды транспорта и с помощью которого люди смогли бы легко планировать свои поездки.