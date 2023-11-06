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Министр: будущее общественного транспорта – единый билет и согласованный график

, министр регионального развития (Социал-демократическая партия)
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Мадис Каллас.
Мадис Каллас. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
  • Пользоваться общественным транспортом людей мотивирует его удобство
  • Модернизация сети общественного транспорта требует времени
  • Важное значение имеет сотрудничество с местными органами власти

Современный общественный транспорт должен быть чем-то большим, чем просто системой, основанной на расписании. Людям необходимо перемещаться между домом, работой, школой и детским садом, ходить по магазинам, проводить свободное время и ездить к врачу. Общественный транспорт должен работать там и в то время, когда он больше всего нужен людям, пишет министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия).

Для людей больше не выглядит убедительной идея, что самую большую проблему общественного транспорта можно решить, сделав его бесплатным. Я не говорю, что бесплатный общественный транспорт был ошибкой или что его не следовало пытаться внедрять, но главная мотивация людей к использованию общественного транспорта кроется в другом. Для людей трудоспособного возраста важнейшим критерием является возможность сэкономить время, то есть им нужна более быстрая и удобная транспортная связь.

Поэтому задача государства - предложить людям для удовлетворения этих нужд хорошую альтернативу личному автомобилю. И не только потому, что зеленая реформа благоприятствует сокращению количества автомобилей; большая часть людей уже не имеет возможности владеть автомобилем. По данным департамента транспорта, 17 процентов домохозяйств не имеют автомобиля.

Сеть общественного транспорта развивалась годами, и ее модернизация требует времени. Министерство регионов и сельского хозяйства занимается этим каждый день. Общественный транспорт можно улучшить только в сотрудничестве с местными органами власти, перевозчиками и центрами общественного транспорта. Мы обсудили с центрами и с компаниями-перевозчиками, как можно было бы еще лучше организовать общественный транспорт в нашей стране. У нас уже есть хорошо работающие центры, которые организуют функционирование общественного транспорта на региональном уровне. Необходимо еще лучше собрать эти кусочки паззла в одну картину, чтобы у нас была целостная система по уездам. Для этого требуется воля всех участников.

Мы должны исходить из потребностей людей и осуществлять изменения в сотрудничестве с центрами общественного транспорта и органами местного самоуправления. Например, таким образом было решено, что уже с ноября можно уплотнить паромное сообщение между большими островами - Сааремаа и Хийумаа, поскольку местные жители хотят путешествовать в обоих направлениях и утром, и вечером. Мы уже можем постепенно внедрять такие изменения.

Улучшение мобильности является приоритетом для нынешнего правительства

Для повышения мобильности уже многое сделано или решено. В течение следующих четырех лет Elron приобретет 16 новых электропоездов. Благодаря этому поезда будут ходить чаще и в них будет больше места для людей. Также планируется возможность создания железнодорожного сообщения с Ригой для Тарту и Выру, ведется подготовка к восстановлению движения поездов из Таллинна в Хаапсалу и в Пярну. Такая сеть железнодорожных линий внесла бы значительный вклад в развитие эстонских регионов и в передвижение людей.

В начале 2024 года Министерство регионов и сельского хозяйства представит концепцию того, как в будущем может выглядеть объединяющая уезды организация общественного транспорта в Эстонии. Самое главное - сделать всю поездку комфортнее и быстрее для пассажира. Для этого необходимо улучшить доступность остановок общественного транспорта, обеспечить разумное время на пересадку, уплотнить графики и при необходимости создать новые маршруты.

На фоне всего этого давно ожидалось, что в Эстонии будет создана единая билетная система, при которой человек сможет путешествовать как в поезде, так и в автобусе по одному билету. Для этого планируется разработать программное обеспечение для единой билетной системы, и, в том числе, создать приложение-планировщика путешествий, которое бы учитывало разные виды транспорта и с помощью которого люди смогли бы легко планировать свои поездки.

Важно вести дискуссию по поводу общественного транспорта, поскольку сейчас разрабатывается концепция его модернизации. Мы планируем представить это видение более подробно в первом квартале 2024 года. Тогда мы сможем придать реформе общественного транспорта еще больший импульс.

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