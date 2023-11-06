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ВМС Эстонии следит за действиями российского спасательного судна в Финском заливе

rus.postimees.ee
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Многофункциональное судно ВМС Эстонии EML Kindral Kurvits.
Многофункциональное судно ВМС Эстонии EML Kindral Kurvits. Фото: Merevägi

Российская Федерация начала работы по техническому обслуживанию и ремонту кабеля связи, предположительно между Ленинградской и Калининградской областями, в Финском заливе, которые проводит российское многоцелевое спасательное судно «Спасатель Карев».

Министерство труда и экономики Финляндии сообщило, что 12 октября российский оператор связи «Ростелеком» проинформировал их о разрыве кабеля связи в Финском заливе. В настоящее время судно устраняет там повреждения, писал ранее Rus.Postimees.

Поскольку перед ВМС Эстонии поставлена задача информировать об обстановке в морских районах Эстонии, многофункциональное судно ВМС Эстонии EML Kindral Kurvits ведет мониторинг деятельности и возможного воздействия вблизи наших морских районов.

EML Kindral Kurvits входит в состав дивизиона патрульных судов - подразделения тактического уровня ВМС Эстонии, состоящего из четырех судов, задачей которого является морское патрулирование в территориальном море и исключительной экономической зоне Эстонии.

Помимо Эстонии, патрулирование «Спасателя Карева» осуществляет также финское судно Turva.

Местонахождение «Спасателя Карева» в Финском заливе в 14.45.
Местонахождение «Спасателя Карева» в Финском заливе в 14.45. Фото: Kuvatõmmis Vesselfinderist
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