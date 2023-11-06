ВМС Эстонии следит за действиями российского спасательного судна в Финском заливе

Министерство труда и экономики Финляндии сообщило, что 12 октября российский оператор связи «Ростелеком» проинформировал их о разрыве кабеля связи в Финском заливе. В настоящее время судно устраняет там повреждения, писал ранее Rus.Postimees.

Поскольку перед ВМС Эстонии поставлена задача информировать об обстановке в морских районах Эстонии, многофункциональное судно ВМС Эстонии EML Kindral Kurvits ведет мониторинг деятельности и возможного воздействия вблизи наших морских районов.

EML Kindral Kurvits входит в состав дивизиона патрульных судов - подразделения тактического уровня ВМС Эстонии, состоящего из четырех судов, задачей которого является морское патрулирование в территориальном море и исключительной экономической зоне Эстонии.

Помимо Эстонии, патрулирование «Спасателя Карева» осуществляет также финское судно Turva.