Госконтроль: государство платит компенсации за дорогое электричество тем, кто в них не нуждается

При этом правительство оставило без компенсаций людей, которые не справлялись с оплатой счетов за электроэнергию. Госконтроль считает, что правительство даже не знает, где начинается ценовой предел для людей, нуждающихся в поддержке.

Госконтроль отмечает, что в 2021-2023 годах расходы потребителей на электроэнергию были компенсированы на сумму в 179,1 млн евро таким образом, что не учитывалось, действительно ли тот или иной потребитель нуждался в поддержке. При этом для домашних потребителей была создана возможность подключиться к универсальной услуге. Последней мерой было введение электропакета с фиксированной ценой на общегосударственном уровне.