Космос точно будет наш: Эстония занялась кибербезопасностью в безвоздушном пространстве

Мы редко задумываемся о том, что связью из космоса пользуемся ежедневно. По спутнику сигнал идет, когда мы смотрим телевизор, платим картой в магазине или проверяем прогноз погоды. «Даже когда едим утреннюю кашу, - утверждает директор по кибербезопасности Nortal Чаба Вираг. – Потому что фермеры используют радарные спутниковые изображения, чтобы определить оптимальное время для орошения полей и уборки пшеницы».