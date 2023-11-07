Эстонская технологическая компания Nortal на киберполигоне тестирует на безопасность спутники, дающие связь всей Европе. Совместный проект с Европейским космическим агентством нужен для исключения хакерских атак, подобных взлому спутников Viasat в день полномасштабного российского вторжения России в Украину. Тогда десятки тысяч интернет-пользователей в Европе и Украине полностью остались без интернета, встали даже ветряки.
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Космос точно будет наш: Эстония занялась кибербезопасностью в безвоздушном пространстве
Мы редко задумываемся о том, что связью из космоса пользуемся ежедневно. По спутнику сигнал идет, когда мы смотрим телевизор, платим картой в магазине или проверяем прогноз погоды. «Даже когда едим утреннюю кашу, - утверждает директор по кибербезопасности Nortal Чаба Вираг. – Потому что фермеры используют радарные спутниковые изображения, чтобы определить оптимальное время для орошения полей и уборки пшеницы».