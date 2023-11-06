Бывший президент Чехии: сближение с Путиным – моя главная ошибка

Милош Земан назвал самой большой ошибкой в своей политической карьере то, что он неправильно понял Владимира Путина. В интервью чешскому телеканалу Nova в воскресенье, 5 ноября, Земан признался, что сожалеет о своем благосклонном отношении к Путину. По его словам, только неразумный человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину.

Политик подчеркнул, что полномасштабное вторжение армии РФ на территорию соседней страны принесло ущерб не только Украине, но и самой России.

До войны в Украине Земан выступал за налаживание отношений с Москвой

Милош Земан занимал пост президента Чехии два срока подряд - с марта 2013-го по март 2023 года. До начала войны в Украине он выступал за сближение Чехии с Китаем и Россией, делая упор на экономическую выгоду от такого сотрудничества.