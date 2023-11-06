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Фото ⟩ На парковке многоквартирного дома сгорел автомобиль BMW

Марили Кескюла
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Сгоревший BMW.
Сгоревший BMW. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Сегодня, 6 ноября, в 4.44 утра возле автобусной остановки «Сяэсту» в Курессааре загорелся автомобиль. Машину потушили прибывшие на место спасатели.

По данным Спасательного департамента, возгорание моторного отсека автомобиля, вероятно, произошло из-за неисправности электросистемы. Автомобиль со сгоревшим моторным отсеком также осмотрел полицейский, чтобы исключить подозрения в поджоге.

«Исходя из имеющейся на данный момент информации, у полиции нет оснований подозревать поджог, поэтому производство также не было начато», - заявил руководитель процессуальной группы Курессаареского отделения полиции Прийт Сепп.

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