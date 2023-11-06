Никогда не верьте жене – из-за обмана супруги бывший игрок «Ливерпуля» просидел несколько суток дома

«Жена сказала мне четыре дня назад, что у меня COVID: «C означает COVID, Джон». Был на изоляции, не ходил в паб. Сегодня вышел из дома. Никогда не верьте своей жене», — подписал 65-летний Олдридж фотографию с отрицательным тестом.