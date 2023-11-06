Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Ирландии Джон Олдридж поделился в своей сети фотографией и сообщением, что был вынужден просидеть четыре дня дома на самоизоляции, поскольку супруга утверждала, что его экспресс-тест на COVID положительный.
Никогда не верьте жене – из-за обмана супруги бывший игрок «Ливерпуля» просидел несколько суток дома
«Жена сказала мне четыре дня назад, что у меня COVID: «C означает COVID, Джон». Был на изоляции, не ходил в паб. Сегодня вышел из дома. Никогда не верьте своей жене», — подписал 65-летний Олдридж фотографию с отрицательным тестом.
November 5, 2023
Напомним, что при положительном результате тест показывает две полоски.
Олдридж выступал за «Ливерпуль» в 1987–1989 годах и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, также он играл за «Ньюпорт Каунти», «Оксфорд Юнайтед», «Реал Сосьедад» и «Транмир Роверс».
В сборной Ирландии провел 69 матчей и забил 19 голов.