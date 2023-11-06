В Латвии вынесен приговор политику, отрицавшему советскую оккупацию

Пророссийского политика приговорили к условному заключению с испытательным сроком в один год. Решение может быть оспорено, сообщает агентство LETA.

17 июня 2019 года, когда в Латвии чтили память жертв советской оккупации, Филейс опубликовал в своем аккаунте в Facebook пост, в котором высказывался об этой дате в радостных тонах. По данным латвийской службы безопасности, Филейс отрицал оккупацию Латвийской Республики Советским Союзом 17 июня 1940 года и интерпретировал эту дату как день, имеющий позитивное значение для латвийского государства и народа.