В Латвии вынесен приговор политику, отрицавшему советскую оккупацию

Рижский городской суд приговорил Александрса Филейса, политика, принадлежащего к «Русскому Союзу Латвии», к 10 месяцам условного тюремного заключения за отрицание оккупации Латвии Советским Союзом.
Пророссийского политика приговорили к условному заключению с испытательным сроком в один год. Решение может быть оспорено, сообщает агентство LETA.
17 июня 2019 года, когда в Латвии чтили память жертв советской оккупации, Филейс опубликовал в своем аккаунте в Facebook пост, в котором высказывался об этой дате в радостных тонах. По данным латвийской службы безопасности, Филейс отрицал оккупацию Латвийской Республики Советским Союзом 17 июня 1940 года и интерпретировал эту дату как день, имеющий позитивное значение для латвийского государства и народа.
В Латвии публичное прославление, отрицание и оправдание военных преступлений Советского Союза может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, штрафом или общественными работами.