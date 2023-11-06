Не стало одного из самых успешных тренеров в истории фигурного катания

На международных титульных соревнованиях воспитанники Мюллер завоевали в общей сложности 57 медалей. Разумеется, самой знаменитой ученицей Мюллер была Катарина Витт, выигравшая в качестве представительницы ГДР золотые медали в женском одиночном катании на двух Олимпиадах - в Сараево (1984) и Калгари (1988). Кроме того, под руководством Мюллер Витт четырежды выигрывала чемпионаты мира и шесть раз - чемпионаты Европы.

У Юты Мюллер были успехи и в качестве спортсменки, в частности, в 1949 году она стала чемпионкой Германии в парном катании.