Таллиннская улица Лайкмаа будет до апреля выполнять функцию парковки для автобусов

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Хейго Янес сообщил, что отрезок улицы Лайкмаа между бульваром Рявала и Нарвским шоссе будет закрыт до ноября следующего года.

«Причина в том, что на отрезке между Нарвским шоссе и Гонсиори, на проезжей части, между трамвайными путями, в зонах ожидания и на тротуарах появится каменная мостовая. Это будет самая затратная по времени работа, поскольку она выполняется вручную», – сказал Янес, добавив, что требуется время для затвердевания смеси.