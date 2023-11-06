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Таллиннская улица Лайкмаа будет до апреля выполнять функцию парковки для автобусов

Rus.Postimees
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Строительные работы на улице Лайкмаа.
Строительные работы на улице Лайкмаа. Фото: Mihkel Maripuu

Таллиннская городская управа будет до апреля использовать улицу Лайкмаа, закрытую до ноября следующего года, в качестве автобусной стоянки, после чего начнется мощение, которое продлится несколько месяцев, пишет Rus.ERR.

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Хейго Янес сообщил, что отрезок улицы Лайкмаа между бульваром Рявала и Нарвским шоссе будет закрыт до ноября следующего года.

«Причина в том, что на отрезке между Нарвским шоссе и Гонсиори, на проезжей части, между трамвайными путями, в зонах ожидания и на тротуарах появится каменная мостовая. Это будет самая затратная по времени работа, поскольку она выполняется вручную», – сказал Янес, добавив, что требуется время для затвердевания смеси.

По словам Янеса, учитывая погодные условия, укладка может начаться в апреле следующего года: временная технологическая пауза в строительных работах напрямую зависит от погоды, поскольку зимой при минусовых температурах такие работы невозможны, так как смеси – на водной основе.

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