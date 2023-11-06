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В результате ДТП погибли мужчина и семилетний ребенок

Существенно дополнено в 20:50!
rus.postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

В понедельник, 6 ноября, в 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу в Харьюмаа, где произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.

В результате аварии погибли мужчина, управлявший автомобилем, и семилетний ребенок, сидевший за ним.

Двое других детей, находившихся в машине, были доставлены в больницу для медицинского обследования. Мужчина, управлявший грузовиком, который находился в автомобиле один, в результате столкновения не пострадал.

Для выяснения всех обстоятельств и причин ДТП возбуждено уголовное дело.

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