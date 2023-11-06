«Новости в 7» за 6 ноября: не сортируешь — плати, виновник аварии обрел совесть, видеоигры на страже ментального здоровья и кому достались «Серебряные ложки»

Сегодня в выпуске:

- Вывоз несортированного мусора может подорожать в несколько раз. Министерство климата готовит реформу, направленную на увеличение доли сортировки отходов. Кто и за что должен будет платить, разбиралась наш корреспондент

- Это важно: инспекторы спасательного департамента проведут проверки наличия датчика дыма; как прошла акция солидарности с Палестиной в Таллинне; волки необычайно активны, погибли уже свыше тысячи овец; канцлер Германии призывает защитить евреев

- Виновник серьезной аварии, сначала сбежавший с места происшествия, лично сдался полиции. Лишь по счастливой случайности ДТП на шоссе Таллинн-Тарту обошлось без жертв.

- Можно ли решить проблемы с ментальным здоровьем при помощи компьютерных игр? За ходом необычных соревнований среди 15 команд по созданию тематических видеоигр наблюдала наша съемочная группа

- Это интересно: в Нарве снова открылся бассейн; почему пилоту упавшего во Флориде самолета пришлось почти пол-суток провести на крыле; как прыгнуть с парашютом и попасть в книгу рекордов Гиннесса?

- Кому достались «Серебряные ложки» ? Лучшие кафе, рестораны и шеф-повара нашей страны вновь боролись за высшую награду в сфере кулинарии, среди победителей - новые неожиданные имена