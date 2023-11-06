Вдова звезды эстонского балета Анатолия Архангельского: умер, как и хотел – под музыку, в объятиях близких

О том, как пара, несмотря на трудности, заключила брак по любви, в теплом гнездышке которого родились долгожданные дети. Но вдруг, как гром среди ясного неба, судьба разрушила идиллию – муж ушел в вечность, а жена осталась оплакивать его на чужбине.

Будущие влюбленные впервые встретились в Таллиннском хореографическом училище, когда Марике было 10, а Анатолию 12 лет. Однако им оставалось встретить еще двадцать весен, прежде чем принести обеты перед алтарем. От первого преподавателя балета Марика только обиды натерпелась: «Что я ничего не умею и что у меня щель между передними зубами слишком большая – я словно закрылась в капсуле». Когда наконец сменился педагог, Марика под его руководством расцвела и быстро стала солисткой балета Эстонского театра. Как и Анатолий.