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Вдова звезды эстонского балета Анатолия Архангельского: умер, как и хотел – под музыку, в объятиях близких

Кадри Таммепуу
, журналист
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Марика Муйсте, которая неожиданно потеряла мужа Анатолия Архангельского из-за неизлечимой болезни, находит утешение своей боли в их общих детях и прогулках на природе в Италии.
Марика Муйсте, которая неожиданно потеряла мужа Анатолия Архангельского из-за неизлечимой болезни, находит утешение своей боли в их общих детях и прогулках на природе в Италии. Фото: Erakogu

Душераздирающая история любви Марики Муйсте и Анатолия Архангельского, бывшей ведущей пары Эстонского национального балета, словно сошла с театральных подмостков.

О том, как пара, несмотря на трудности, заключила брак по любви, в теплом гнездышке которого родились долгожданные дети. Но вдруг, как гром среди ясного неба, судьба разрушила идиллию – муж ушел в вечность, а жена осталась оплакивать его на чужбине.

Будущие влюбленные впервые встретились в Таллиннском хореографическом училище, когда Марике было 10, а Анатолию 12 лет. Однако им оставалось встретить еще двадцать весен, прежде чем принести обеты перед алтарем. От первого преподавателя балета Марика только обиды натерпелась: «Что я ничего не умею и что у меня щель между передними зубами слишком большая – я словно закрылась в капсуле». Когда наконец сменился педагог, Марика под его руководством расцвела и быстро стала солисткой балета Эстонского театра. Как и Анатолий.

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