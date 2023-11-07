НЕЖДАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ ⟩ Студия Postimees: с острой зубной болью – в неотложку?

В Таллиннскую стоматологическую клинику – SA Tallinna Hambakliinik – без записи не прийти. Почему дежурный врач не оказывает помощь в день обращения в порядке живой очереди? В выходные и на праздники от дежурной клиники помощи лучше не ждать? Все пути ведут в неотложку?