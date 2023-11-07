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НЕЖДАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ ⟩ Студия Postimees: с острой зубной болью – в неотложку?

Комментирует Tallinna Hambakliinik 14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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В Таллиннскую стоматологическую клинику – SA Tallinna Hambakliinik – без записи не прийти. Почему дежурный врач не оказывает помощь в день обращения в порядке живой очереди? В выходные и на праздники от дежурной клиники помощи лучше не ждать? Все пути ведут в неотложку?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель правления SA Tallinna Hambakliinik Максим Волков. Следите за эфиром в 14:00!

  • Почему в Tallinna Hambakliinik больше не прийти без записи?
  • Вправе ли дежурный врач не оказывать помощь пациенту с острой болью в день обращения в порядке живой очереди? 
  • Где искать врача в нерабочий день, если сильно болит зуб?
  • На какую помощь можно рассчитывать в случае зубной травмы?
  • Достаточно ли информации предоставляется жителям Таллинна об оказании экстренной и неотложной стоматологической помощи?
  • Сколько человек принимает дежурный врач Tallinna Hambakliinik в нерабочий день?
  • Каковы расходы на неотложную помощь? Кто их покрывает?
  • Сотрудничает ли Tallinna Hambakliinik с Кассой здоровья?
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