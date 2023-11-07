В Таллиннскую стоматологическую клинику – SA Tallinna Hambakliinik – без записи не прийти. Почему дежурный врач не оказывает помощь в день обращения в порядке живой очереди? В выходные и на праздники от дежурной клиники помощи лучше не ждать? Все пути ведут в неотложку?
НЕЖДАННЫЕ ПАЦИЕНТЫ ⟩ Студия Postimees: с острой зубной болью – в неотложку?
Комментирует Tallinna Hambakliinik 14:00
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель правления SA Tallinna Hambakliinik Максим Волков. Следите за эфиром в 14:00!
- Почему в Tallinna Hambakliinik больше не прийти без записи?
- Вправе ли дежурный врач не оказывать помощь пациенту с острой болью в день обращения в порядке живой очереди?
- Где искать врача в нерабочий день, если сильно болит зуб?
- На какую помощь можно рассчитывать в случае зубной травмы?
- Достаточно ли информации предоставляется жителям Таллинна об оказании экстренной и неотложной стоматологической помощи?
- Сколько человек принимает дежурный врач Tallinna Hambakliinik в нерабочий день?
- Каковы расходы на неотложную помощь? Кто их покрывает?
- Сотрудничает ли Tallinna Hambakliinik с Кассой здоровья?