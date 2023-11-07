Отказали в приеме с острой зубной болью? «Не уверен, что это было вообще!»

– При этом на сайте клиники сообщается, что неотложная, срочная помощь оказывается бесплатно…

– Она действительно бесплатна.

– Как же люди уходят, забыв заплатить?

– Еще раз говорю, что они могут уйти, забыв заплатить, в случае, если за это нужно было заплатить.

– То есть, вы работаете как многозвездочные гостиницы, которые блокируют средства на банковской карте на случай непредвиденных расходов?

– Мы работаем как обычная стоматологическая клиника. Абсолютно по таким же правилам работают все другие клиники.

– Ни в одной клинике я с таким не встречалась! С меня еще никто не брал предоплату…

– Вы плохо знаете спектр услуг.

– Вы хотите сказать, что я вру, не хожу в зубные клиники и так далее?

– Вы не полностью ознакомились со спектром услуг в тех случаях, когда вносится предоплата.

– Сколько человек, обратившихся в вашу клинику с острой зубной болью, не получают помощь? Вы сказали, что 15–16 человек в день получают. А сколько не получают? Такая статистика ведется?