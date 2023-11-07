Отказали в приеме с острой зубной болью? «Не уверен, что это было вообще!»

– При этом на сайте клиники сообщается, что неотложная, срочная помощь оказывается бесплатно…
– Она действительно бесплатна.
– Как же люди уходят, забыв заплатить?
– Еще раз говорю, что они могут уйти, забыв заплатить, в случае, если за это нужно было заплатить.
– То есть, вы работаете как многозвездочные гостиницы, которые блокируют средства на банковской карте на случай непредвиденных расходов?
– Мы работаем как обычная стоматологическая клиника. Абсолютно по таким же правилам работают все другие клиники.
– Ни в одной клинике я с таким не встречалась! С меня еще никто не брал предоплату…
– Вы плохо знаете спектр услуг.
– Вы хотите сказать, что я вру, не хожу в зубные клиники и так далее?
– Вы не полностью ознакомились со спектром услуг в тех случаях, когда вносится предоплата.
– Сколько человек, обратившихся в вашу клинику с острой зубной болью, не получают помощь? Вы сказали, что 15–16 человек в день получают. А сколько не получают? Такая статистика ведется?
– Во-первых, я сказал, что принимают от 20 до 30 человек в день, а не 15–16. Мне очень странно, как у нас строится диалог, поскольку все время какие-то цифры выпадают (имелась в виду ранее сказанная Волковым фраза о том, что для врачей легче работать психологически, когда они знают, что примут сегодня 15 пациентов – прим. редактора). У нас каждый день открывается от 20 до 30 номерков для оказания такой вот помощи. Речь все-таки не о 15 человеках. Это раз! Во-вторых, если человек обратился слишком поздно, пришел в 7 часов вечера, когда нет ни одного врача свободного…