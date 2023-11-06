Лаури Хуссар покидает пост председателя «Ээсти 200»

По словам Хуссара, в сегодняшней сложной политической ситуации роль спикера Рийгикогу требует учета прав всех депутатов и надпартийного процесса принятия решений, чтобы вывести Рийгикогу из тупика.

«Парламент Эстонии столкнулся с крупнейшей волной обструкции в своей истории, и я пришел к пониманию того, что хочу посвятить себя упорядочиванию работы Рийгикогу, чтобы парламент мог выполнять все свои конституционные обязанности и вернуть в зал заседаний конструктивные дебаты», - сказал Хуссар.

По его словам, принятию решения также способствовал экспертный совет, который он созвал в октябре в качестве спикера Рийгикогу, где обсуждались возможные решения, как вывести парламент из тупикового положения. Ряд экспертов подчеркнули важность разделения роли спикера Рийгикогу и ведущих политиков партий.

Хуссар отметил, что за прошедший год на посту председателя партии «Ээсти 200» было реализовано несколько важных политических решений.

«Мы завершили долгий спор, разделяющий общество, и установили равенство брака, совершенно новый импульс получила концепция персонифицированного государства и основанный на ней процесс строительства бюджета с нуля, а также энергично была начата реформа единой эстонской школы. Это решения, принятые с долгосрочной перспективой, которые создают фон, благодаря которому Эстония будет успешной и жизнеспособной на десятилетия вперед», - сказал Хуссар.