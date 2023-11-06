Лаури Хуссар покидает пост председателя «Ээсти 200»

Председатель партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар в понедельник на заседании правления партии объявил о том, что уходит с поста председателя и посвящает себя работе в Рийгикогу.
По словам Хуссара, в сегодняшней сложной политической ситуации роль спикера Рийгикогу требует учета прав всех депутатов и надпартийного процесса принятия решений, чтобы вывести Рийгикогу из тупика.
«Парламент Эстонии столкнулся с крупнейшей волной обструкции в своей истории, и я пришел к пониманию того, что хочу посвятить себя упорядочиванию работы Рийгикогу, чтобы парламент мог выполнять все свои конституционные обязанности и вернуть в зал заседаний конструктивные дебаты», - сказал Хуссар.
По его словам, принятию решения также способствовал экспертный совет, который он созвал в октябре в качестве спикера Рийгикогу, где обсуждались возможные решения, как вывести парламент из тупикового положения. Ряд экспертов подчеркнули важность разделения роли спикера Рийгикогу и ведущих политиков партий.
Хуссар отметил, что за прошедший год на посту председателя партии «Ээсти 200» было реализовано несколько важных политических решений.
«Мы завершили долгий спор, разделяющий общество, и установили равенство брака, совершенно новый импульс получила концепция персонифицированного государства и основанный на ней процесс строительства бюджета с нуля, а также энергично была начата реформа единой эстонской школы. Это решения, принятые с долгосрочной перспективой, которые создают фон, благодаря которому Эстония будет успешной и жизнеспособной на десятилетия вперед», - сказал Хуссар.
Хуссар был избран председателем «Ээсти 200» 15 октября прошлого года. Под его руководством была проведена избирательная кампания на выборах в Рийгикогу, по результатам которых партия получила 14 мест.
Согласно решению правления партии, выборы нового председателя состоятся на съезде 19 ноября, а срок выдвижения кандидатур истекает 12 ноября.
Кристина Каллас: эта новость была ожидаема
Кристина Каллас, одна из основателей «Ээсти 200», член правления и министр образования и науки, сказала агентству BNS в понедельник вечером, что эта новость была ожидаемой. «В партии было известно о состоянии здоровья отца Лаури, но тем не менее это [отставка Хуссара с поста председателя] произошло быстро», - добавила Каллас.
Она добавила, что пока не думала о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя партии. «Я еще не думала об этом, для принятия такого решения нужно время, нельзя принимать решение в спешке», - сказала Каллас.