При пожаре в жилом доме погиб человек

К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен пламенем. К тушению пожара приступили профессиональные спасатели из Пыльва, Ряпина и Выру, а также добровольцами из Вынну.

Команда в противодымном снаряжении в 19.44 нашла в доме тело 59-летнего мужчины.

К 19:49 возгорание удалось локализовать, сейчас ведутся завершающие работы по тушению.