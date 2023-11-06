При пожаре в жилом доме погиб человек

В понедельник, 6 ноября, в 19:19 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на хуторе в деревне Мийасте волости Пыльва.
К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен пламенем. К тушению пожара приступили профессиональные спасатели из Пыльва, Ряпина и Выру, а также добровольцами из Вынну.
Команда в противодымном снаряжении в 19.44 нашла в доме тело 59-летнего мужчины.
К 19:49 возгорание удалось локализовать, сейчас ведутся завершающие работы по тушению.
Всего в этом году в результате пожаров в Эстонии погибло 33 человека.