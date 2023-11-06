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При пожаре в жилом доме погиб человек

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Спасательная машина Пыльва. Иллюстративное фото.
Спасательная машина Пыльва. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В понедельник, 6 ноября, в 19:19 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на хуторе в деревне Мийасте волости Пыльва.

К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен пламенем. К тушению пожара приступили профессиональные спасатели из Пыльва, Ряпина и Выру, а также добровольцами из Вынну.

Команда в противодымном снаряжении в 19.44 нашла в доме тело 59-летнего мужчины.

К 19:49 возгорание удалось локализовать, сейчас ведутся завершающие работы по тушению.

Всего в этом году в результате пожаров в Эстонии погибло 33 человека.

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