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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Водитель, разбивший арендованный автомобиль Bolt, скрылся с места происшествия

Ломели Мяэ
, журналист
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По данным полиции, сегодня до половины седьмого произошла авария с арендованным автомобилем Bolt в Кристийне.

Сегодня до половины седьмого в полицию поступило сообщение, что по адресу Котка, 1, произошла авария с арендованным автомобилем Bolt. Человек, управлявший автомобилем, после аварии покинул место происшествия, и в настоящее время полиция пытается установить его личность.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо дополнительной информацией об этом происшествии или о человеке, управлявшем автомобилем, обратиться по адресу põhja.lmt@politsei.ee. Разумеется, особенно приветствуются сообщения от человека, находившегося за рулем.

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