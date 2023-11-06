ГАЛЕРЕЯ ⟩ Водитель, разбивший арендованный автомобиль Bolt, скрылся с места происшествия

Сегодня до половины седьмого в полицию поступило сообщение, что по адресу Котка, 1, произошла авария с арендованным автомобилем Bolt. Человек, управлявший автомобилем, после аварии покинул место происшествия, и в настоящее время полиция пытается установить его личность.