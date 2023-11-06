ГАЛЕРЕЯ ⟩ Водитель, разбивший арендованный автомобиль Bolt, скрылся с места происшествия

По данным полиции, сегодня до половины седьмого произошла авария с арендованным автомобилем Bolt в Кристийне.
Сегодня до половины седьмого в полицию поступило сообщение, что по адресу Котка, 1, произошла авария с арендованным автомобилем Bolt. Человек, управлявший автомобилем, после аварии покинул место происшествия, и в настоящее время полиция пытается установить его личность.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо дополнительной информацией об этом происшествии или о человеке, управлявшем автомобилем, обратиться по адресу põhja.lmt@politsei.ee. Разумеется, особенно приветствуются сообщения от человека, находившегося за рулем.