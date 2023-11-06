Помощник главнокомандующего ВСУ погиб в результате взрыва у себя дома под Киевом

Информацию подтвердил сам Залужный. «Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье», - заявил главком ВСУ.

При осмотре квартиры, по данным «Украинской правды», полиция обнаружила еще пять целых гранат. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали.

Жена погибшего помощника главнокомандующего Геннадия Частякова сказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. По данным источника, со слов жены, ее муж принес подарочный пакет, с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв.