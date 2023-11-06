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Помощник главнокомандующего ВСУ погиб в результате взрыва у себя дома под Киевом

rus.postimees.ee
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Граната. Иллюстративное фото.
Граната. Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/pentlandpirate

В селе Чайки Киевской области в результате взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Информацию подтвердил сам Залужный. «Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье», - заявил главком ВСУ.

При осмотре квартиры, по данным «Украинской правды», полиция обнаружила еще пять целых гранат. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали.

Жена погибшего помощника главнокомандующего Геннадия Частякова сказала, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. По данным источника, со слов жены, ее муж принес подарочный пакет, с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой. По его данным, Частяков якобы достал одну из гранат и начал показывать, как с ней обращаться. Рядом находился его сын.

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