Армения и США договорились о военном сотрудничестве

Глава Генштаба Армении Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США (EUCOM) в Штутгарте. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщило Министерство обороны Армении.

В рамках своего визита в Штутгарт 3 ноября генерал-лейтенант Асрян обсудил с заместителем командира EUCOM Стивеном Башамом вопросы региональной безопасности и развития армяно-американского военного сотрудничества, а также помощь США в проведении реформ в вооруженных силах Армении.

В сообщении Минобороны Армении отмечается, что Стивен Башам выразил готовность США продолжать нынешнюю поддержку армянских ВС, а также инициировать новые направления сотрудничества в таких сферах, как военное образование, военная медицина, миротворчество и боевая подготовка.