«Нынешнее правительство душит экономику»: Урве Пало объявила о возвращении в политику

Как сообщила Пало, вернуться в политику ее побудила глубокая озабоченность состоянием эстонской экономики и ее конкурентоспособностью.

«Я глубоко обеспокоена состоянием и конкурентоспособностью нашей экономики. Эстонией руководит правительство, которое душит экономику, и в результате его действий и бездействия нам грозит беспрецедентное и непродуманное повышение налогов. Это еще больше ухудшит международную конкурентоспособность предприятий, ускорит инфляцию и усилит неравенство в обществе. В такой ситуации я чувствую, что не могу оставаться в стороне», - сказала Пало.

«В "Отечестве" понимают, что страна процветает, когда у людей есть работа, а у предпринимателей – смелость инвестировать. "Отечество" – это позитивная альтернатива антиэкономической политике нынешнего правительства», - добавила Пало.