«Нынешнее правительство душит экономику»: Урве Пало объявила о возвращении в политику

Во вторник, 7 ноября, стало известно, что ряды партии «Отечество» пополнит бывший министр и депутат Рийгикогу Урве Пало, которая ранее была членом Социал-демократической партии.
Как сообщила Пало, вернуться в политику ее побудила глубокая озабоченность состоянием эстонской экономики и ее конкурентоспособностью.
«Я глубоко обеспокоена состоянием и конкурентоспособностью нашей экономики. Эстонией руководит правительство, которое душит экономику, и в результате его действий и бездействия нам грозит беспрецедентное и непродуманное повышение налогов. Это еще больше ухудшит международную конкурентоспособность предприятий, ускорит инфляцию и усилит неравенство в обществе. В такой ситуации я чувствую, что не могу оставаться в стороне», - сказала Пало.
«В "Отечестве" понимают, что страна процветает, когда у людей есть работа, а у предпринимателей – смелость инвестировать. "Отечество" – это позитивная альтернатива антиэкономической политике нынешнего правительства», - добавила Пало.
Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу приветствовал решение Урве Пало вступить в партию. «Я рад, что в "Отечестве" собрались сильные лидеры и люди с опытом руководящей работы. Это еще больше укрепит нашу команду. Политика, проводимая правительством партии Реформ, неприемлема для предприимчивых людей в Эстонии, и "Отечество" является альтернативой этому», - сказал Рейнсалу.