В трагическом ДТП погиб гонщик

Авария произошла во время девятого этапа Show Me Rally в штате Миссури. Дрю Карлсон, 42-летний штурман гонщика, в настоящее время госпитализирован, но его травмы не опасны для жизни.

Кордиш начал карьеру в 2018 году, Show Me Rally было его четвертой гонкой в этом сезоне.

«Я знал его долгое время и потрясен его смертью. Он прошел все этапы пути: сначала механиком, затем штурманом и, наконец, гонщиком. Мы выражаем соболезнования его семье и раллийному сообществу», — сказал Престон Осборн, директор гоночной серии ARA.