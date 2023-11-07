Польская теннисистка Ига Свентек в финальном поединке итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) мощно обыграла американку Джессику Пегулу 6:1, 6:0 и стала победительницей.
Ига Свентек доказала, что она лучшая: впервые в карьере сильнейшая теннисистка мира выиграла итоговый турнир WTA
Стоит отметить, что на этом турнире Свентек выиграла все пять туров и набрала 1500 рейтинговых баллов. Победа также принесла ей три миллиона долларов призовых и первое место в мировом рейтинге.
Второе место в рейтинге занимает Арина Соболенко.
Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. В нем примут участие Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия), Хольгер Руне (Дания), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев и Андрей Рублев (оба - Россия). Призовой фонд составит 15 млн долларов, победитель может заработать 4,8 млн долларов и 1500 очков.
Год назад победителем итогового турнира ATP в шестой раз в карьере стал Новак Джокович.