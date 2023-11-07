Наибольшее влияние на рост цен оказывают дорожающие продукты питания

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,4% и по сравнению с октябрем прошлого года повысился на 4,9%. Товары были дороже по сравнению с октябрем прошлого года на 3,7% и услуги — на 7,0%.
По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с октябрем 2022 года в октябре на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти треть от общего повышения индекса. По сравнению с октябрем прошлого года мясо и мясные продукты подорожали на 9,5%, мука, мучные изделия и крупяные продукты — на 10,1%, а сахар, кондитерские изделия и консервы — на 9,8%. Свежие овощи подешевели на 10,1%. Бензин был дешевле на 5,4%, дизельное топливо — на 11,9%.
«В прошлом году начиная с октября были применены меры частичной компенсации цен на электроэнергию, газ и центральное отопление, тогда индекс потребительских цен за месяц снизился на 1,1%. В этом году такого значительного снижения не наблюдалось, и изменение индекса потребительских цен увеличилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года с 4,2% в сентябре до 4,9% в октябре», — добавила Трасанов.
В сравнении с сентябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 1,1%), что составило более половины от общего снижения.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, октябрь 2023
Группа товаров
Октябрь 2022 –октябрь 2023 %
Сентябрь 2023 –
октябрь 2023 %
4,9
-0,4
Продукты питания и безалкогольные напитки
6,7
-1,1
Алкогольные напитки и табак
5,0
0,1
Одежда и обувь
7,7
0,7
Жилье
5,5
0,7
Домашнее хозяйство
5,3
-1,1
Здравоохранение
9,0
0,4
Транспорт
-2,4
-0,6
Связь
1,4
-0,2
Досуг
6,1
-1,9
Образование и детские учреждения
7,5
0,0
Питание вне дома, размещение
7,4
-1,1
Различные товары и услуги
6,1
-0,1
Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.