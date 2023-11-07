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Наибольшее влияние на рост цен оказывают дорожающие продукты питания

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Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото. Фото: Jan Randar Raidma

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 0,4% и по сравнению с октябрем прошлого года повысился на 4,9%. Товары были дороже по сравнению с октябрем прошлого года на 3,7% и услуги — на 7,0%.

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с октябрем 2022 года в октябре на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти треть от общего повышения индекса. По сравнению с октябрем прошлого года мясо и мясные продукты подорожали на 9,5%, мука, мучные изделия и крупяные продукты — на 10,1%, а сахар, кондитерские изделия и консервы — на 9,8%. Свежие овощи подешевели на 10,1%. Бензин был дешевле на 5,4%, дизельное топливо — на 11,9%.

«В прошлом году начиная с октября были применены меры частичной компенсации цен на электроэнергию, газ и центральное отопление, тогда индекс потребительских цен за месяц снизился на 1,1%. В этом году такого значительного снижения не наблюдалось, и изменение индекса потребительских цен увеличилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года с 4,2% в сентябре до 4,9% в октябре», — добавила Трасанов.

В сравнении с сентябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 1,1%), что составило более половины от общего снижения.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, октябрь 2023

Группа товаров

Октябрь 2022 –октябрь 2023 %

Сентябрь 2023 –

октябрь 2023 %

ВСЕГО

4,9

-0,4

Продукты питания и безалкогольные напитки

6,7

-1,1

Алкогольные напитки и табак

5,0

0,1

Одежда и обувь

7,7

0,7

Жилье

5,5

0,7

Домашнее хозяйство

5,3

-1,1

Здравоохранение

9,0

0,4

Транспорт

-2,4

-0,6

Связь

1,4

-0,2

Досуг

6,1

-1,9

Образование и детские учреждения

7,5

0,0

Питание вне дома, размещение

7,4

-1,1

Различные товары и услуги

6,1

-0,1

 

 

 

 

 

 

Смотрите также калькулятор индекса потребительских цен и раздел цен.

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