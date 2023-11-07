Наибольшее влияние на рост цен оказывают дорожающие продукты питания

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, по сравнению с октябрем 2022 года в октябре на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило почти треть от общего повышения индекса. По сравнению с октябрем прошлого года мясо и мясные продукты подорожали на 9,5%, мука, мучные изделия и крупяные продукты — на 10,1%, а сахар, кондитерские изделия и консервы — на 9,8%. Свежие овощи подешевели на 10,1%. Бензин был дешевле на 5,4%, дизельное топливо — на 11,9%.

«В прошлом году начиная с октября были применены меры частичной компенсации цен на электроэнергию, газ и центральное отопление, тогда индекс потребительских цен за месяц снизился на 1,1%. В этом году такого значительного снижения не наблюдалось, и изменение индекса потребительских цен увеличилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года с 4,2% в сентябре до 4,9% в октябре», — добавила Трасанов.

В сравнении с сентябрем на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 1,1%), что составило более половины от общего снижения.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, октябрь 2023