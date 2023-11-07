Видео ⟩ Норвежский биатлонист заставил вздрогнуть не только конкурентов

Чемпиону последних лет по биатлону удалось так быстро сбить все пять мишеней при стрельбе стоя, что ахнули даже его товарищи по команде.

«Я тоже попробовал стрелять быстро, но промахнулся по всем пяти стендам», - признался Стурла Хольм Легрейд.

«Некоторые не успевают перезарядить винтовку, в то время как он уже сделал второй выстрел», - сказал Йоханнес Скъевдаль-Дале.

Для сравнения следует отметить, что в соревновательной ситуации быстрой стрельбой считается результат менее 18 секунд.

«Я мучился весь оставшийся день из-за того, что думал, как бы мне это повторить. Никогда раньше ничего подобного не пробовал», — сказал Ветле Сьостад Кристиансен.