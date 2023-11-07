В торговых центрах можно будет бесплатно измерить уровень сахара в крови

В связи с Международным днем диабета Эстонское общество студентов-медиков (EAÜS) организует 12 ноября общеэстонское мероприятие «День диабета 2023», в рамках которого студенты-медики и медсестры бесплатно измерят уровень сахара в крови в 13 торговых центрах по всей Эстонии в порядке живой очереди.
День борьбы с диабетом направлен на повышение осведомленности о диабете как о серьезном хроническом заболевании, приводящем к инвалидности. EAÜS вносит свой вклад посредством бесплатных тестов. В 2022 году уровень сахара в крови в рамках такой акций был измерен почти у 1500 человек, а в этом году общество хочет помочь еще большему количеству людей.