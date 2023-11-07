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В торговых центрах можно будет бесплатно измерить уровень сахара в крови

Rus.Postimees
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В торговых центрах ждут желающих узнать свой уровень сахара в крови.
В торговых центрах ждут желающих узнать свой уровень сахара в крови. Фото: Mihkel Maripuu

В связи с Международным днем диабета Эстонское общество студентов-медиков (EAÜS) организует 12 ноября общеэстонское мероприятие «День диабета 2023», в рамках которого студенты-медики и медсестры бесплатно измерят уровень сахара в крови в 13 торговых центрах по всей Эстонии в порядке живой очереди.

День борьбы с диабетом направлен на повышение осведомленности о диабете как о серьезном хроническом заболевании, приводящем к инвалидности. EAÜS вносит свой вклад посредством бесплатных тестов. В 2022 году уровень сахара в крови в рамках такой акций был измерен почти у 1500 человек, а в этом году общество хочет помочь еще большему количеству людей.

Как сообщает 60pluss, замеры проходят в торговых центрах в порядке живой очереди с 11 до 17 часов. Чтобы получить как можно более объективный результат, людей просят воздержаться от еды и употребления сладких напитков как минимум в течение двух часов, предшествующих тесту.

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