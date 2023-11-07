Интервью Rus.Postimees ⟩ Сплошная комедия в Нарвском замке

На этой неделе выйдет сериал «Границы ключ», снятый для Нарвского музея командой с ETV+ с актерским составом из Нарвы. Один из «ключевых» авторов проекта Артур Тюленев рассказал Rus.Postimees, для чего делаются такие вещи, почему в Эстонии можно снимать по-русски и каков конкурентный потенциал Нарвы как съемочной площадки.
Артуру Тюленеву скоро 40. Он родом из Маарду, где жил до своих 20 с небольшим. Получил образование дизайнера интерьеров. В общей сложности 15 лет проработал ведущим на коммерческих радиостанциях. С момента открытия канала ETV+ работал на нем как репортер. В качестве автора, сценариста и режиссера делал документальные проекты – как серьезные («Вторая мировая. Эстонские хроники», «Былые времена»), так и развлекательные («1990-е», «Спальный район»). Снял ситком «Границы ключ» и, разумеется, хочет запускаться с большой картиной.
- Название сразу обращает на себя внимание. Особенно тех, кто рос на песнях Егора Летова.
- Вот затем это и сделано. Так или иначе, многие задействованные в этом процессе тоже выросли на «Гражданской обороне».
- Песня «Все идет по плану» шибко заковыристая, хотя в целом понятно, что это все протест…
- Я всегда буду против! – говорил Егор Летов!
- Но вы же, наоборот, придаете выражению «Границы ключ» какой-то предметный смысл.
- Тут изначально есть элемент хулиганства. Когда начали думать о Нарве, сразу всплыла граница, а ключ – это символ Нарвского замка, который смотрит на границу. И словосочетание само собой пришло. Плюс у нас в заставке и на финальных титрах процитирован рефрен этой песни, то есть сделана попытка показать, что у нас тут не серьезный подход, а пограничное балансирование на грани.
- Кто инициатор проекта? Кто эту музыку заказывал?
- Проект сделан для нарвского музея. Изначально была идея повысить привлекательность музея и Нарвы. Хотелось не просто распечатать флаеры, которые обычно выкидываются, а сделать продукт, который захочется репостнуть, переслать. Поэтому мы пошли по пути коротких забавных скетчей, которые легко вырезаются из единой последовательности и при желании фигурируют по отдельности.
- Получается, что это уже не серия рекламных роликов, но и не сериал в полном смысле этого слова, потому что эпизоды короткие и не связанные сквозным сюжетом…
- Да, их можно тасовать, как карты. И это крючок на будущее, потому что в процессе съемок оформились персонажи со своими характерами и манерой поведения. В теории с ними можно в дальнейшем сделать что-то большее – например, полнометражный фильм.
- А почему именно вас пригласили в этот проект?
- Я приезжал делать какой-то сюжет для «Кофе плюс» или «Горизонта» и предложил, что можно вот так использовать ресурсы Нарвского замка. Предложил и, естественно, забыл. А музей не забыл – они проект написали. Через пару месяцев говорят: а давай.
- Быстро сняли?
Весной мы с нашим продюсером Маратом Аляутдиновым писали сценарий, прорабатывали персонажей, делали раскадровку. Снимали во второй половине июня – неделю с утра до вечера. В замке жили просто. Тут есть определенная проблема – я бы назвал ее обязательностью автора. Я общался с множеством людей, которые откликались на предложение сделать тестовое задание на сценарий. Сначала «да-да-да», а потом никто ничего вовремя не сделал. Поэтому и пришлось все в итоге делать самим.
- На что опирались, кроме своей фантазии?
- На легенды типа подземного, точнее подводного хода между Нарвой и Ивангородом – у нас это обыгрывается. На всякие популярные истории. Поскольку жанр юмористический, он позволяет ввести некое условное «средневековье» без конкретной эпохи. Костюмы, приблизительно попадающие в период, персонажи, которые могли быть в то время – странствующие рыцари и прекрасные дамы, монах, палач, ремесленник и другие типажи.
- Мне показалось, что один из главных ресурсов юмора у вас – это так называемый анахронизм. Это когда современные пацаны и девчонки из Нарвы, одетые в средневековые костюмы, ведут себя так, как если бы они сейчас обсуждали свою жизнь…
- Да, там много современных штучек – заказ такси, зимние колеса для телеги, средневековый инстаблогер, пытка как тренировка по йоге и так далее. И персонажи ведут себя так же, как зрители, которые на них смотрят, но чуть-чуть изображая средневековую специфику.
- Сериал снят по-русски, это не проблема в современных реалиях?
- У нас есть качественный игровой дубляж на эстонский и английский. Когда мы работали над фильмом, то продумывали разные варианты – от съемок на эстонском до субтитров. Но важный момент состоит в том, что все актеры так или иначе связаны с Нарвой. Один Саша Кучмезов связан с Нарвой, но живет в Таллинне, а остальные и живут в Нарве. Нужно понимать, что играть не на родном языке – это другой уровень сложности и увеличение затрат по разным направлениям. А у нас даже голоса похожие подобраны на эстонском дубляже. Если не знать, что снято по-русски, можно и не заметить ничего.
- А почему все-таки не по-эстонски?
- Ну, я уже сказал, что актерам сложнее играть не на родном языке. И потом, чтобы написать хороший эстонский сценарий, этим должны заниматься эстонцы. Как бы человек ни знал язык, все равно получится без нужных оттенков. Хотя мы и пытались максимально отказаться от игры слов. Лучше обыграть ситуации – ситком же. Писали по-русски и заказывали перевод.
- Да ведь и Нарва сейчас такая, какой получилась - русскоязычная. И если снимать такой ситком по-эстонски в Нарве, он может даже немного искусственно выглядеть, нет?
- Кино условно, как любое искусство, так что можно на любом языке. Тем более, такой материал, как у нас. Но это был производственный вопрос. В Нарве, как вы знаете, снимали фильм «Выбор», там много эстонского, и это как раз работает. Но там нет комических диалогов, там больше все на монологе главной героини строится, если я правильно помню. И задача там другая стояла – его фонд интеграции заказывал.
- В том самом «Выборе» есть кренгольмская натура, о которой я не могу не спросить. По-моему, это буквально удар кирпичным стилем по голове, у которого визуальный ресурс…
- …просто огромный! В Таллинне есть кусочек – «Балтийская мануфактура», но Кренгольм – это другой масштаб. У нас были идеи, что там можно сделать, и при наличии денег мы будем делать там проект. Перспективы этой съемочной локации поистине безграничны. Даже в том виде, в котором Кренгольм стоит сейчас, в этих декорациях можно сделать классную историю в духе раннего Гая Ричи про революционных ткачей.
- Или шутер какой-нибудь. Пока не вылизали культурный квартал…
- Специфика любого культурного квартала в таком месте – в том, что он не должен быть вылизан. И потом, такие вещи же все равно кусками делают. Вспомните Теллискиви – предприятия еще работали, а творческие люди уже начали заходить за небольшие деньги в пустующие помещения и своими руками приводить их в порядок.
- Вернемся к сериалу. Кто читает закадровый текст?
- В русской версии – я. В эстонской – историк Зураб Янес, работающий в Нарвском музее.
- Мне показалось, что как раз в закадровом тексте обнаруживается некоторый педагогический – такой, что ли, просветительский компонент. Просвещение задумывалось ведь?
- Если вы внимательно графику посмотрите, то поймете, что меня очень вдохновлял ресурс «Страдающее средневековье», где берутся старые миниатюры или гравюры и как-то смешно анимируются. Вот и мы примерно в том же стиле старались переходы делать. Так что если и просвещение, то скорее это.
- Сериал воскрешает в памяти костюмированные шоу на валах, реконструкции всякие, которых теперь уже нет.
- Нет, конечно, реконструкции в замке были в основном связаны с Северной войной. А какая уж тут сейчас Северная война… В ходе съемок мы активно сотрудничали с нарвским Karu Klubi. Рыцари в доспехах, которых вы в кадре видите, - это они. Простор для сотрудничества большой. В Нарве много реконструкторов, они устраивают ролевые игры сами, ездят за рубеж.
- Сериал этот – разовая история?
- Работая над проектом, я столкнулся с тем, к чему уже привык. Чем глубже погружаешься в тему, тем больше материала находишь. Когда-то я делал док-проект о 1990-х в Эстонии. Чтобы не было скучно, мы вставляли туда игровые скетчи – искали оригинальные интерьеры и все это там снимали, шутливо обыгрывали. А этот проект был изначально связан с желанием поработать в игровом кино. Когда мы его сделали, выяснилось, что есть герои, есть линии их развития. У нас уже есть скрипт полнометражного приключенческого фильма. Найдем финансирование – будем двигаться дальше.