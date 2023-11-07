Интервью Rus.Postimees ⟩ Сплошная комедия в Нарвском замке

Юлия Виирсалу и Александр Кучмезов в сцене ситкома. Фото: скриншот vimeo

- А почему все-таки не по-эстонски?

- Ну, я уже сказал, что актерам сложнее играть не на родном языке. И потом, чтобы написать хороший эстонский сценарий, этим должны заниматься эстонцы. Как бы человек ни знал язык, все равно получится без нужных оттенков. Хотя мы и пытались максимально отказаться от игры слов. Лучше обыграть ситуации – ситком же. Писали по-русски и заказывали перевод.

- Да ведь и Нарва сейчас такая, какой получилась - русскоязычная. И если снимать такой ситком по-эстонски в Нарве, он может даже немного искусственно выглядеть, нет?

- Кино условно, как любое искусство, так что можно на любом языке. Тем более, такой материал, как у нас. Но это был производственный вопрос. В Нарве, как вы знаете, снимали фильм «Выбор», там много эстонского, и это как раз работает. Но там нет комических диалогов, там больше все на монологе главной героини строится, если я правильно помню. И задача там другая стояла – его фонд интеграции заказывал.

- В том самом «Выборе» есть кренгольмская натура, о которой я не могу не спросить. По-моему, это буквально удар кирпичным стилем по голове, у которого визуальный ресурс…