Стенокардия является формой проявления ишемической болезни сердца, для которой характерно регулярное нарушение кровоснабжения сердечной мышцы, сообщает Кардиологический центр Пыхья-Эстонской региональной больницы.
Медики предупреждают: сильная одышка после небольшой нагрузки может говорить о серьезном заболевании
Основными симптомами стенокардии являются боль в груди, ощущение сдавливания, покалывание, которое происходит в грудной клетке, но может также отдавать в левую руку, верхнюю часть живота, спину или нижнюю челюсть. При стенокардии также может возникнуть ощущение одышки, может учащаться сердцебиение, возможны обмороки или резкая слабость.
Дискомфорт возникает при физических нагрузках, на фоне сильного эмоционального напряжения, иногда также при пребывании в холодном или жарком месте. Причина - недостаток кислорода и питательных веществ в сердечной мышце. Все это происходит потому, что сердечная мышца выполняет больше работы и ей требуется больше крови, а суженные вены не могут обеспечить необходимое кровоснабжение.
Дискомфорт часто проходит за пять минут, если человек может отдохнуть или же принять нитроглицерин. Когда сердечной мышце больше не нужно много крови, суженные вены снова могут обеспечить необходимый кровоток.
Если боль очень сильная или жалобы не утихают в течение пяти минут, возможно, это инфаркт.
Что делать, если у вас приступ стенокардии?
Прекратите любую физическую деятельность и отдохните. Лучше всего полежать. Если у вас под рукой есть таблетки нитроглицерина, положите одну под язык и подождите, пока она рассосется. Если у вас есть спрей нитроглицерина, распылите раствор один раз под язык и подождите пять минут. Если симптомы стенокардии сохраняются, вызовите скорую помощь. Ни в коем случае не садитесь за руль автомобиля.
Как правило, порог физического напряжения, вызывающего приступ стенокардии, аналогичен предыдущим приступам. Поэтому пациенты часто знают, сколько физическсой нагрузки они могут вынести, прежде чем возникнет боль. Если порог напряжения, вызывающего стенокардию, начинает быстро снижаться (боль возникает при все меньшем и меньшем напряжении), или боль в груди возникает вообще при нахождении человека в спокойном состоянии, это может быть нестабильная стенокардия, требующая неотложного обследования и лечения.
Боль в груди - это жалоба, требующая обследования. Если приступы стенокардии возникают при больших физических нагрузках и проходят при отдыхе, то это называется стабильной стенокардией. В этом случае необходимо обратиться к семейному врачу для первичного обследования и начала лечения. При необходимости семейный врач направит вас к кардиологу для дополнительных обследований.
Краеугольным камнем лечения является ведение здорового образа жизни, в случае установленного заболевания обычно необходим также регулярный и последовательный прием таблеток.