Кристина Каллас еще не решила, будет ли баллотироваться на пост председателя «Ээсти 200»

Основательница и многолетний руководитель «Ээсти 200» Кристина Каллас еще не решила, будет ли баллотироваться на пост председателя партии. Накануне прежний лидер Лаури Хуссар заявил, что уходит в отставку.
Вице-председатель «Ээсти 200» и министр образования и науки Кристина Каллас руководила партией с 2018 по 2022 год. В октябре прошлого года, помимо нее, на пост председателя претендовали Лаури Хуссар и Хендрик Террас.
Тогда Хуссар раскритиковал прежнее руководство партии и заявил, что у него есть план и команда, с помощью которых можно лучше управлять делами «Ээсти 200».
На съезде Террас неожиданно заявил, что снимает свою кандидатуру, и посоветовал своим сторонникам голосовать за Хуссара.
В результате голосования Хуссар одержал победу: он получил 101 голос, а Кристина Каллас набрала 94 голоса.