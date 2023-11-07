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Кристина Каллас еще не решила, будет ли баллотироваться на пост председателя «Ээсти 200»

Rus.Postimees
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Лаури Хуссар и Кристина Каллас.
Лаури Хуссар и Кристина Каллас. Фото: Sander Ilvest

Основательница и многолетний руководитель «Ээсти 200» Кристина Каллас еще не решила, будет ли баллотироваться на пост председателя партии. Накануне прежний лидер Лаури Хуссар заявил, что уходит в отставку.

Вице-председатель «Ээсти 200» и министр образования и науки Кристина Каллас руководила партией с 2018 по 2022 год. В октябре прошлого года, помимо нее, на пост председателя претендовали Лаури Хуссар и Хендрик Террас.

Тогда Хуссар раскритиковал прежнее руководство партии и заявил, что у него есть план и команда, с помощью которых можно лучше управлять делами «Ээсти 200».

На съезде Террас неожиданно заявил, что снимает свою кандидатуру, и посоветовал своим сторонникам голосовать за Хуссара.

В результате голосования Хуссар одержал победу: он получил 101 голос, а Кристина Каллас набрала 94 голоса.

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