Критика, высказанная Робертом Кийслером, членом Социал-демократической партии Эстонии, и опубликованная на портале ERR , утверждает, что Израиль совершает военные преступления. Это заявление, несомненно, определенно не учитывает полную картину исторического и геополитического контекста, в котором Израиль вынужден действовать. В мире, где исторические факты часто затмеваются громкими заявлениями, критика действий Израиля, озвученная Робертом Кийслером, звучит не просто как недопонимание, а как игнорирование вековой борьбы народа за право на существование.

Мир как условие выживания

С древних времен, когда царь Давид вел евреев к независимости, до современных дней, когда Израиль стал символом демократии в регионе, полном нестабильности, история этой страны - это бесконечная цепь борьбы за мир при одновременной готовности к самообороне. Израильские лидеры, такие как Голда Мейр, подчеркивали, что мир для Израиля - это не просто стремление, это условие выживания. «Мы не можем простить арабам то, что они заставляют нас убивать их детей. Мы будем иметь мир только тогда, когда арабы полюбят своих детей больше, чем ненавидят нас», - эти слова до сих пор отражают трагическую реальность конфликта. Израиль, страна, которая постоянно вынуждена бороться с терроризмом не только на своей территории, но и за ее пределами, заслуживает не осуждения, а поддержки в своих усилиях по обеспечению безопасности своих граждан.