Среди левых политических сил в Европе звучны голоса, осуждающие Израиль за принятые им военные меры в ответ на нападение ХАМАС 7 октября. Не стала исключением в этом смысле и Эстония. Магистрант факультета политтехнологий Марк Сергиенко подчеркивает, что безусловная поддержка права Израиля на самооборону - это не только вопрос морали, это и вопрос поддержания международного порядка, и что политики не должны прибегать к эксплуатации болезненных точек истории в качестве средства для достижения краткосрочных политических целей.
МНЕНИЕ ⟩ Между выживанием и осуждением: почему критика Израиля эстонским политиком игнорирует геополитическую реальность
Критика, высказанная Робертом Кийслером, членом Социал-демократической партии Эстонии, и опубликованная на портале ERR, утверждает, что Израиль совершает военные преступления. Это заявление, несомненно, определенно не учитывает полную картину исторического и геополитического контекста, в котором Израиль вынужден действовать. В мире, где исторические факты часто затмеваются громкими заявлениями, критика действий Израиля, озвученная Робертом Кийслером, звучит не просто как недопонимание, а как игнорирование вековой борьбы народа за право на существование.
Израиль, страна, которая с трех сторон окружена врагами и имеет только один коридор к морю, находится в состоянии постоянной бдительности и обороны. Это государство, чья история - это хроника выживания в условиях, когда компромисс часто означает угрозу существованию.
Мир как условие выживания
С древних времен, когда царь Давид вел евреев к независимости, до современных дней, когда Израиль стал символом демократии в регионе, полном нестабильности, история этой страны - это бесконечная цепь борьбы за мир при одновременной готовности к самообороне. Израильские лидеры, такие как Голда Мейр, подчеркивали, что мир для Израиля - это не просто стремление, это условие выживания. «Мы не можем простить арабам то, что они заставляют нас убивать их детей. Мы будем иметь мир только тогда, когда арабы полюбят своих детей больше, чем ненавидят нас», - эти слова до сих пор отражают трагическую реальность конфликта. Израиль, страна, которая постоянно вынуждена бороться с терроризмом не только на своей территории, но и за ее пределами, заслуживает не осуждения, а поддержки в своих усилиях по обеспечению безопасности своих граждан.
От операций против ХАМАС до противостояния угрозам со стороны «Хезболлы», каждое действие Израиля направлено на предотвращение трагедий и защиту жизней. Сравнительное исследование политического влияния мусульманского меньшинства в США и Великобритании показало, что, хотя Великобритания продвигает политику, усиливающую его мусульманское сообщество и предоставляющую ему значительный политический контроль, США не признают уникальность мусульманского меньшинства в такой же степени, что приводит к тому, что его политическая мощь считается незначительной для американской администрации. Это различие во внутренней политике может отражаться на их соответствующих международных позициях, включая те, что связаны с арабо-израильским конфликтом.
В Великобритании, например, усилия Лейбористской партии по привлечению мусульманских избирателей в Западном Мидлендсе во время мэрских выборов 2017 года показали воспринимаемую важность мусульманского голоса, так как в коммуникациях партии были подчеркнуты политики и позиции, благоприятные палестинскому делу.
Нарушение политической этики
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что политический популизм, особенно среди молодых политиков, не должен опираться на чужие конфликты или рассчитывать на них как на средство набора голосов в будущем. Такая практика не соответствует высоким стандартам политической этики и может подрывать доверие к политическому процессу, ведь использование чужой войны в качестве инструмента для получения политической выгоды считается неприемлемым и недопустимым поведением.
Это не только подрывает солидарность между народами и странами, но также оскорбляет память тех, кто пострадал в конфликтах. Политика должна строиться на принципах уважения, справедливости и стремления к мирному разрешению конфликтов, а не на эксплуатации болезненных точек истории и использовании их в качестве средства для достижения краткосрочных политических целей. Политики, особенно молодые, должны стремиться к созданию позитивного влияния, которое будет способствовать реальному улучшению жизни людей, а не к преследованию сиюминутной популярности за счет манипуляции общественным мнением и игры на чувствах электората.
В этом контексте высказывания Кийслера не просто неправомерны, они опасны. Они подрывают международные усилия по борьбе с терроризмом и могут служить оправданием для тех, кто стремится к уничтожению Израиля. Вопросы, которые мы должны задать Социал-демократической партии Эстонии, касаются основ демократии и прав человека. Согласны ли социал-демократы с такими высказываниями? Поддерживают ли они международные усилия по защите прав каждой нации на самооборону? Эстония, страна, которая сама прошла путь к свободе и независимости, должна понимать ценность этих принципов.
Поддержка права Израиля на самооборону - это не только вопрос морали, это вопрос поддержания международного порядка, основанного на уважении и защите суверенитета. Таким образом, критика действий Израиля, не учитывающая полную картину исторического контекста и текущих геополитических реалий, является не только непримлемой, но и вредной. Она подрывает основы международной безопасности и ставит под угрозу не только безопасность Израиля, но и всех стран, стремящихся к мирному сосуществованию и взаимному уважению.