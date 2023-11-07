УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ У «Ээсти 200» наблюдается политическая агония

Проблемы, приведшие «Ээсти 200» к потере доверия избирателей, состоят не в том, что Лаури Хуссар выполняет обязанности спикера Рийгикогу одновременно с исполнением обязанностей председателя партии.

Реальный вопрос к партии состоит в следующем: какая политика осуществляется и в каком стиле? К сожалению, исполненные лучших намерений избиратели не могли себе этого представить.

В нынешнем правительстве «Ээсти 200» объективно утратила характеристики независимой политической единицы и, по сути, стала подорганизацией Партии реформ.

В ближайшее время начавшая что-то предпринимать «Ээсти 200» попытается с помощью поднятия некоторых вопросов обратить внимание общества на свое существование в коалиции, что будет происходить на фоне смены председателя партии.

Первым шагом уже стало предложение Тоомаса Уйбо пересмотреть некоторые нюансы, касающиеся налога на автомобили. Вероятно, будет еще несколько подобных инициатив в качестве маркетингового эксперимента, но для общества все это уже безнадежно поздно.

У «Ээсти 200» в августе, когда разразился скандал с премьер-министром, была возможность впервые занять четкую и понятную обществу позицию.

К сожалению, из-за отсутствия смелости было предпочтено остаться на стороне Партии реформ. Напомню, что тогда даже социал-демократы осмелились задавать вопросы, но «Ээсти 200» подтвердила, что вопросов у нее нет.

Отдельный вопрос состоит в том, какая должность больше подходит Хуссару: должность спикера Рийгикогу или главы «Ээсти 200».