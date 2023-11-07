Глава Европейской комиссии выступила с очень позитивным для Украины заявлением, полагает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Еврокомиссия дала понять, что без Украины в составе ЕС безопасность в Европе не обеспечить
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила вчера в Брюсселе с гораздо более содержательной в стратегическом смысле речью, чем обычно, о ситуации вокруг Украины. Поскольку аудиторией были представители Евросоюза в других странах, выступление можно считать политической инструкцией для них.
Урсула фон дер Ляйен довольно в общих словах заявила, что целью является постоянный и справедливый мир в Украине, но придала этой формулировке гораздо более точное содержание. Он упомянула, что на смену войне должен прийти настоящий мир, а не перемирие, которое фактически означало бы замороженный конфликт. Долгосрочный мир означает, что Украина получит долгосрочные гарантии безопасности.
При этом фон дер Ляйен отметила, что украинскую армию необходимо продуманно усилять, и основой для этого является, в том числе, наращивание мощностей европейской военной промышленности. И, наконец, глава Еврокомиссии посчитала, что лучшей гарантией стабильности и успеха для Украины является ее полноправное членство в Европейском союзе.
По сути, фон дер Ляйен говорит, что только путем достижения этих целей будет гарантирована европейская безопасность и стабильность. Судя по всему, Европейская комиссия решила рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины (и Молдовы) и тем самым выполнила одну из своих исторических миссий.
Пролетающие тысячу километров дроны
Украина продолжила свои громкие заявления, сдерживающие ожидаемую зимнюю кампанию российских авиаударов. Государственная военно-промышленная компания Украины «Укроборонпром» сообщила, что уже начала серийное производство воздушных дронов для украинской армии, которые можно считать аналогами иранских беспилотников, используемых российской армией.
Украинские ударные дроны могут летать на расстояние до тысячи километров. Еще прошлой зимой впервые заговорили об украинских планах по испытаниям и производству. Изначально сообщений о более широком использовании этих дронов в боевых действиях не поступало, но ясно, что все регионы западной и южной части России, включая столицу, окажутся в радиусе их активности. Кроме того, компания заявила о производстве нескольких новых видов дронов по иностранным лицензиям.
В свою очередь, украинская военная разведка сообщила, что, по ее данным, России на данный момент удалось накопить 870 различных баллистических и крылатых ракет, которые могут быть использованы для нанесения ударов по всей территории Украины. По данным украинской разведки, это примерно столько же ракет, сколько было у России в начале прошлой зимы.
По мнению властей Украины, стратегический резерв России на данный момент должен составлять около 30 процентов существующих ракет, которые не могут быть использованы в войне против Украины. Прошлой зимой Россия организовывала очень крупные ракетные атаки в среднем раз в две недели, а сама украинская сторона подсчитала, что в результате атак серьезно пострадало около 40 процентов инфраструктуры, связанной с производством электроэнергии и тепла.
Вчера в украинских СМИ широко распространились два видеоклипа, на которых украинские спецназовцы якобы атакуют бойцов российского ЧВК «Вагнер» в Судане. Информация о деятельности украинского спецназа против «Вагнера» в Африке появляется уже второй раз. Трудно оценить подлинность снятых кадров. Организация такой операции не является проблемой с точки зрения подготовки бойцов, которых в Украине сейчас очень много. Проблема в логистике и безопасности операции.
С учетом ситуации в Судане, Украина должна иметь очень сильного и уважаемого союзника в регионе, с помощью которого можно было бы организовывать подобные рейды. В качестве нападавших предполагаются бойцы специального подразделения военной разведки Украины. Трудно оценить мотивы публикации подобной информации, если это осознанное распространение. Возможно, это отразится на престиже вагнеровских частей в Африке и поднимет настроение украинцам, но о большем влиянии на общую ситуацию говорить трудно. Но возможно и то, что украинцы там охотятся за какой-то конкретной целью.
На фронтах в Украине особых изменений нет.
Военное командование США объявило о прибытии атомной подводной лодки класса OHIO в регион Ближнего Востока. Это явный сдерживающий фактор для Ирана. В целом, сценарий, согласно которому Иран хочет постепенно эскалировать войну, инициированную ХАМАС на Ближнем Востоке, до масштабной военной интервенции, не должен сработать в ныне сложившихся условиях. Присутствие американских сил в регионе слишком велико для этого.
Массированное сдерживание обеспечат необходимые контратаки американских сил, если их потребуется предпринять против группировок, которые время от времени угрожают американским базам. Лидеры Ирана, конечно, не настолько простодушны, чтобы не предвидеть резкого увеличения присутствия США. Если бы иранцам хотелось атаковать более масштабно, это следовало бы сделать еще месяц назад.
Вашингтон старается прямо не угрожать Тегерану
В то же время в Пентагоне заявили, что основными целями США на Ближнем Востоке являются безопасность своих сил в регионе, освобождение заложников, захваченных ХАМАС, военная поддержка Израиля в операции против ХАМАС, а также предотвращение эскалации и распространения кризиса на другие районы Ближнего Востока. Таким образом, была представлена миссия, ориентированная на оборону, и никакого прямого давления или угроз в отношении Ирана не было.
Израиль продолжает наносить мощные авиаудары по северной части сектора Газа, а сухопутные войска неторопливо продвигаются в том же районе.