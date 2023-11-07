ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Еврокомиссия дала понять, что без Украины в составе ЕС безопасность в Европе не обеспечить

Украинские ударные дроны могут летать на расстояние до тысячи километров. Еще прошлой зимой впервые заговорили об украинских планах по испытаниям и производству. Изначально сообщений о более широком использовании этих дронов в боевых действиях не поступало, но ясно, что все регионы западной и южной части России, включая столицу, окажутся в радиусе их активности. Кроме того, компания заявила о производстве нескольких новых видов дронов по иностранным лицензиям.

В свою очередь, украинская военная разведка сообщила, что, по ее данным, России на данный момент удалось накопить 870 различных баллистических и крылатых ракет, которые могут быть использованы для нанесения ударов по всей территории Украины. По данным украинской разведки, это примерно столько же ракет, сколько было у России в начале прошлой зимы.

По мнению властей Украины, стратегический резерв России на данный момент должен составлять около 30 процентов существующих ракет, которые не могут быть использованы в войне против Украины. Прошлой зимой Россия организовывала очень крупные ракетные атаки в среднем раз в две недели, а сама украинская сторона подсчитала, что в результате атак серьезно пострадало около 40 процентов инфраструктуры, связанной с производством электроэнергии и тепла.