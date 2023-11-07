ВИДЕО ⟩ Из таллиннского музея украли экзотический экспонат

Rus.Postimees.ee112ВИДЕО ⟩ Из таллиннского музея украли экзотический экспонатBNS7 ноября 2023, 12:31FacebookCommentsНеизвестный преступник украл чучело птицы из Эстонского музея природы в Таллинне.Кража была совершена 11 октября: из вестибюля музея исчезло чучело ручной работы, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.Кража заснята на видео. Полиция просит всех, кто располагает информацией о краже, сообщить об этом по электронной почте kaido.atspol@politsei.ee или по телефону 6124252.FacebookCommentsКлючевые слова музейэкспозицияэкспонатычучелоукраденные вещи Pекомендуем