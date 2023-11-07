Мэр Нарвы просит у Каи Каллас денег на реконструкцию Александровской церкви

Мэр Нарвы Яан Тоотс просит у правительства 3,5 млн евро из госбюджета 2024 года на полную реконструкцию Александровской церкви.
Яан Тоотс пишет в письме премьер-министру Кае Каллас: «Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что предложение о создании в церкви представительного концертного зала международного значения ждало реализации более 20 лет. В результате реконструкции купольный зал Александровской церкви с прекрасной акустикой мог бы превратиться в церковно-концертный зал на более чем 900 мест».
По словам мэра, власти Нарвы полностью заинтересованы в развитии культурной жизни и создании объектов историко-культурного значения. «Мы считаем очень важным сохранить здание Александровской церкви и придать ей культурное дыхание. Мы разделяем мнение, что памятник культуры сохраняется, пока он используется», - указал Тоотс, добавив, что выделение государственной поддержки на реконструкцию здания церкви стало бы важным шагом в диверсификации культурной жизни Ида-Вирумаа и сохранении эстонского культурного наследия.