Мэр Нарвы просит у Каи Каллас денег на реконструкцию Александровской церкви

Яан Тоотс пишет в письме премьер-министру Кае Каллас: «Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что предложение о создании в церкви представительного концертного зала международного значения ждало реализации более 20 лет. В результате реконструкции купольный зал Александровской церкви с прекрасной акустикой мог бы превратиться в церковно-концертный зал на более чем 900 мест».