Вадим Белобровцев ⟩ (Не)повышение зарплат учителей

Председатель фракции Партии реформ в столичном городском собрании Пяртель-Пеэтер Пере в понедельник высказался в СМИ, что Таллинн должен повысить заработную плату учителей детских садов и общеобразовательных школ на 200 евро в месяц. В связи с этим возникает только один вопрос: есть ли какой-то предел цинизму и наглости реформистов? Таким вопросом задается депутат Рийгикогу (Центристская партия) Вадим Белобровцев.
Напомню, что выплата зарплат учителям – это функция государства, где именно Партия реформ находится у власти. И вместо того, чтобы выполнять свои обязанности и данные избирателю обещания на государственном уровне, они, ничтоже сумняшеся, требуют этого от местного самоуправления.
Коалиционный договор Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200» гласит, что правительство ставит целью за четыре года поднять минимальную зарплату учителей до 120% от средней по стране. Однако дальше громких обещаний дело не идет: в 2024 году учителей ожидает просто невероятный рост зарплат – аж в 1,7%! Это значит, что вместо нынешних 1749 евро (брутто) минимальная ставка учительской зарплаты составит 1778 евро. Учитывая общий рост цен и изначально заявленную в коалиционном договоре прибавку, иначе как издевательством это не назовешь.
Отчаявшиеся учителя объявили, что готовят всеобщую забастовку. И что же в этой ситуации делает возглавляющая правительство партия? Требует повышения зарплат учителей… от Таллинна. Удивительно, что, по логике реформистов, столица еще не должна выплачивать зарплаты полицейским и спасателям, которым правительство вообще заморозило зарплаты на нынешнем уровне. Хотя еще не вечер – глядишь, будет озвучена и такая идея в Таллинском горсобрании…
С больной головы на здоровую
Причем просить у Таллинна выполнять прямые обязанности государства, похоже, для реформистов уже вошло в систему. Ранее они, к примеру, неоднократно требовали от властей столицы сделать бесплатным место в детском саду. Сами они не раз шли на выборы с этим обещанием, однако, как водится, так его и не выполнили. И требовать этого от Таллинна – весьма удобный способ оправдать свое бездействие на уровне государства и тех самоуправлений, где Партия реформ находится у власти: ведь выступать с популистскими инициативами, будучи в оппозиции в столице, не предполагает особой ответственности.
Например, в Тарту, где Партия реформ уже много лет возглавляет мэрию, места (81 евро в месяц) и питание в детских садах платные, и я пока не наблюдал, чтобы реформисты рвались освободить тартуских родителей от этих расходов; более того, вице-мэр Тарту реформист Михкель Леэс не так давно назвал идею отмены платы за место популистской и не подлежащей обсуждению.
Что касается Таллинна, то в столичных детских садах действует освобождение от платы за место начиная со второго ребенка. Кроме того, Таллинн оплачивает и большую часть питания в детсадах – три евро в день на ребенка.
Когда столичные реформисты говорят о сумме, в которую Таллинну, согласно их идее, обошлось бы повышение зарплат столичных учителей с 1 ноября на 200 евро в месяц, они откровенно лукавят. Пере говорит о трех миллионах евро: однако столько стоило бы повышение заработной платы только на два месяца – ноябрь и декабрь 2023. Соответственно, в 2024 году такой шаг означал бы для городского бюджета 18 (!) миллионов евро.
Государству стоило бы поучиться у Таллинна
Напомню, что город Таллинн и так уже обгоняет государство в выполнении некоторых функций. К примеру, правительство уже шестой год подряд не поднимает компенсацию за школьные обеды, оставляя ее на уровне 1 евро в день на ученика, в то время как Таллинн сделал это уже дважды – в прошлом, и в этом году. Месяц назад Центристская фракция в Рийгикогу пыталась повысить долю государства в оплате школьных обедов, но коалиционные партии отклонили наш законопроект. Кроме того, как уже было упомянуто, Таллинн оплачивает питание в детских садах, и совсем недавно дотация была увеличена с двух до трех евро в день на ребенка, государство же со своей стороны не платит за питание в детских садах ни цента.
Таллинн уже давно целенаправленно и последовательно оказывает поддержку семьям с детьми и учителям: это и выплата ежегодного ранцевого пособия на первоклассника, пособия на учеников начиная со второго класса и до окончания школы; уже 14 лет город повышает зарплаты учителям детских садов, доводя их до уровня зарплат школьных учителей; существуют специальные мотивационные пакеты для педагогов. Что в это время делают реформисты на уровне государства? Урезают пособия многодетным семьям, повышают имеющиеся налоги и вводят новые, замораживают зарплаты полицейским и спасателям, закрывают спасательное депо в Пыхья-Таллинне…
Как отвлечь внимание от собственной некомпетентности
Сейчас реформисты, отказавшись обеспечить учителям достойное повышение зарплаты, то есть, в очередной раз не справившись со своими обязанностями, пытаются переложить ответственность на Таллинн – то есть с больной головы на здоровую. Довольно старый и банальный способ отвлечь внимание людей от собственной провальной политики и, как следствие, падающего рейтинга партии. Это и попытка создать впечатление, что запланированная забастовка учителей связана с чем угодно, только не с их возмущением бездействием правительства. Однако народ все видит, и обвал упомянутого рейтинга – прямое тому свидетельство.
На самом деле, попытки переложить ответственность на Таллинн, заставляя город выполнять обязанности государства – верх непрофессионализма. Реформисты подводят все к тому, что город из-за их некомпетентности на государственном уровне должен превратиться в государство в государстве. Может, если Партии реформ не удается справляться с управлением государством, и все больше своих обязательств хочется возложить на столицу и другие местные самоуправления, следовало бы передать власть в стране другим политическим силам?