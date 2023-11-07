Вадим Белобровцев ⟩ (Не)повышение зарплат учителей

Например, в Тарту, где Партия реформ уже много лет возглавляет мэрию, места (81 евро в месяц) и питание в детских садах платные, и я пока не наблюдал, чтобы реформисты рвались освободить тартуских родителей от этих расходов; более того, вице-мэр Тарту реформист Михкель Леэс не так давно назвал идею отмены платы за место популистской и не подлежащей обсуждению.

Что касается Таллинна, то в столичных детских садах действует освобождение от платы за место начиная со второго ребенка. Кроме того, Таллинн оплачивает и большую часть питания в детсадах – три евро в день на ребенка.

Когда столичные реформисты говорят о сумме, в которую Таллинну, согласно их идее, обошлось бы повышение зарплат столичных учителей с 1 ноября на 200 евро в месяц, они откровенно лукавят. Пере говорит о трех миллионах евро: однако столько стоило бы повышение заработной платы только на два месяца – ноябрь и декабрь 2023. Соответственно, в 2024 году такой шаг означал бы для городского бюджета 18 (!) миллионов евро.

Государству стоило бы поучиться у Таллинна