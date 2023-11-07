Из-за смога закрыты школы в Дели, но чемпионат мира почему-то не отменили

В частности, столица страны Дели уже несколько дней накрыта токсичным смогом. Качество воздуха в городе настолько плохое, что школы были закрыты на неделю. Однако намеченный на понедельник матч чемпионата мира между Бангладеш и Шри-Ланкой решили не отменять.

Представители обеих команд задали вопросы Всемирной федерации крикета (ICC) относительно безопасности игры и влияния на здоровье участников. Сборные Бангладеш и Шри-Ланки отменили предматчевые тренировки. Кроме того, в предыдущих тренировках не принимали участия игроки-астматики команды Бангладеш.

В воскресенье индекс загрязнения воздуха в Дели составил 411, на прошлой неделе он иногда приближался к негативному максимуму, который составляет 500. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет опасной любую активность на открытом воздухе, если индекс превышает 300. По данным BBC, например, соответствующий индекс Лондона в конце прошлой недели составлял 21.

Можно напомнить, что во время матча между Индией и Шри-Ланкой в ​​2017 году участники были в масках, некоторых игроков рвало на поле.

Теперь организаторы заявили, что будут сотрудничать с местным медицинским специалистом и примут все меры для того, чтобы воздух на стадионе во время игры был максимально чистым.

Понедельничный матч был последним из пяти игр, которые проводились в Дели на этом чемпионате мира (соревнования шли в десяти индийских городах). Команда Бангладеш победила, но ни одна из команд (у обеих по две победы и шесть поражений) уже не может претендовать на место в полуфинале.