Два дня рождения, три ПВР, экспертиза у гинеколога, детдом и Совбез ООН. Непростой путь украинской девочки домой к маме

«Там ничего не было и не могло быть. Мы в ПВР были, там камеры везде, и когда мальчик приезжал, она постоянно была у меня на глазах», – в свою очередь сказала Би-би-си Татьяна Мельник.

Полицейские, по словам Вероники, начали морально давить на нее: «Где твоя мамка, почему она за тобой не уследила?» Потом в ход пошли угрозы: «Скажи, что все было, чтобы тебя не мучили, и тогда от тебя отстанут. Потом говорят: сейчас поедем на медэкспертизу, где проявится, что все было». Я говорю: «Да, давайте, я согласна на медэкспертизу, поехали». Я сама настаивала на этой экспертизе, чтобы показать, что ничего не было».

Вероника вспоминает, что той ночью почти не спала. Мыться перед медэкспертизой запретили. «Когда меня привезли, этот эксперт говорит мне: "Ты понимаешь, что я сейчас увижу, что все было?" — с трудом рассказывает девочка. — Он меня не спрашивал, а сказал, что "сейчас увижу, что было". Он меня привел в комнату, сказал раздеваться полностью. Это был мужчина. Осматривал меня. Еще была там женщина, она меня тоже осматривала, но недолго, потом она ушла. А мужчина осматривал, я плакала. Мне было очень стыдно. А потом он сказал, что ничего не было. Ничего не подтвердилось на медэкспертизе. Передо мной никто не извинился».

Коллаж Фото: BBC