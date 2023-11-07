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«Теперь в дом не занести ни мебель, ни холодильник»: замена двери обернулась одними проблемами

Дмитрий Рая
, pепортер
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Дверь иллюстративная.
Дверь иллюстративная. Фото: Elmo Riig

Клиент обратился в фирму, чтобы заказать новую входную дверь, но после ее установки оказалось, был допущен серьезный просчет. В ситуацию пришлось вмешаться Департаменту защиты прав потребителей.

Как следует из материалов дела, опубликованных на страничке Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб, клиент обратился в фирму Arutech Parimad Aknad OÜ, чтобы заказать новую входную дверь. После установки двери выяснилось, что дверной проем уменьшился как минимум на пять сантиметров. По словам клиента, подобные изменения с ним не согласовывались. В фирме заявили, что заказчик должен был поинтересоваться о размерах дверного проема до заключения договора.

Клиент был категорически несогласен с заявлением фирмы. «Если установщик отвечает только за внешние размеры, то дверной проем может быть любой высоты и ширины?» – задался вопросом клиент. Если дверной проем старой двери составлял 74 на 200 см, то у новой двери эти показатели составляли 69 на 190 см. «У моего супруга рост 190 см», – уточнила заказчица.

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