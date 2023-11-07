«Теперь в дом не занести ни мебель, ни холодильник»: замена двери обернулась одними проблемами

Как следует из материалов дела, опубликованных на страничке Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб, клиент обратился в фирму Arutech Parimad Aknad OÜ, чтобы заказать новую входную дверь. После установки двери выяснилось, что дверной проем уменьшился как минимум на пять сантиметров. По словам клиента, подобные изменения с ним не согласовывались. В фирме заявили, что заказчик должен был поинтересоваться о размерах дверного проема до заключения договора.