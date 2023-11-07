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Бизнесмен Олег Гросс перенес инсульт

Айвар Ояперв
, журналист
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Олег Гросс.
Олег Гросс. Фото: Ain Liiva

В первой половине августа в СМИ молниеносно разнеслась новость о том, что крупного предпринимателя Ляэне-Вирумаа, владельца OG Elektra Олега Гросса на скорой помощи доставили в больницу. Бизнесмен рассказал Virumaa Teataja, что причиной обращения за помощью к медикам стал инсульт.

Олег Гросс, говоря о хозяйственном годе своего предприятия, сказал, что 2023 год в любом случае был особенным. «В первую очередь из-за меня самого – во второй половине лета меня подвело здоровье, – заявил он. – В начале августа у меня случился инсульт. После произошедшего я не отказался от управления предприятием, но отношусь к этому делу спокойнее».

Проблемы со здоровьем произошли у Олега Гросса ранним августовским утром в его доме в Лепна. Офис бизнесмена находится неподалеку. «Сначала я сам себе не хотел признаваться в том, что случилось, но у меня онемела одна половина тела и коллеги, почувствовав неладное, вызвали скорую помощь», – вспоминает он. 

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