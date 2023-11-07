Бизнесмен Олег Гросс перенес инсульт

Олег Гросс, говоря о хозяйственном годе своего предприятия, сказал, что 2023 год в любом случае был особенным. «В первую очередь из-за меня самого – во второй половине лета меня подвело здоровье, – заявил он. – В начале августа у меня случился инсульт. После произошедшего я не отказался от управления предприятием, но отношусь к этому делу спокойнее».